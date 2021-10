S'inicien els treballs d'excavació del Fòrum Provincial de Tàrraco al carrer Civaderia

El passat mes de novembre es van fer una primera prospecció en aquest local municipal

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'excavació arqueològica del local en planta baixa de l'edifici del carrer Civaderia, on el passat mes de novembre de 2020 va sortir a la llum una part de la fonamentació dels murs del Fòrum Provincial de Tàrraco, en unes primeres prospeccions efectuades. En aquest sentit ara s'engega una nova fase que completarà els treballs i que te una durada aproximada d'un mes.Aquest local de titularitat municipal conserva a l'interior estructures corresponents als murs de l'angle nord occidental de la plaça de representació del Fòrum, així com també les possibles restes d'un tram de l'specus de l'aqüeducte romà del Gaià. Els treballs arqueològics consistiran en l'excavació del subsol, per tal d'obtenir informació històrico-arqueològica i per plantejar futures actuacions. Els treballs d'excavació han estat adjudicats a l'empresa EOS Arqueologia SCP per un valor de 24.313,88 € IVA exclòs.Tal i com ja va dir al seu dia el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo «estem davant una intervenció arqueològica fonamental per a poder definir el traçat urbà de la Tàrraco Romana» i alhora ha avançat que «el següent pas serà posar en valor aquest restes perquè ens serviran per explicar molt millor el Fòrum Provincial de la ciutat».