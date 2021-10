La Guàrdia Urbana només ha retirat 70 patinets mal aparcats durant tot el 2021

L'ordenança obliga els usuaris a estacionar els vehicles en alguna de les 2.000 places existents

Tan sols 70 patinets elèctrics mal estacionats a Tarragona han estat retirats de la via pública per la Guàrdia Urbana des que el servei de lloguer va entrar en vigor el passat mes de febrer, quan van començar a operar Reby i Bird –més tard es van afegir Spin i Lime. L'ordenança obliga els usuaris a aparcar els patinets als aparcaments habilitats arreu de la ciutat, amb una capacitat total per a 2.000 aparells, però moltes persones els deixen estacionats al mig de les voreres o, fins i tot, en llocs més inversemblants.

Malgrat que les quatre empreses treballen constantment per forçar els usuaris a deixar els patinets al lloc que els correspon, l'estratègia no ha aconseguit funcionar del tot bé. Les imatges d'aparcaments saturats en els punts més concorreguts i la de pàrquings buits en indrets més allunyats es combinen amb la de vehicles de mobilitat personal que dificulten el pas dels vianants. Les empreses han de recollir els patinets mal aparcats, però la Guàrdia Urbana té la potestat per retirar-los de la via pública si no estan estacionats en una zona reglamentada.

Si bé la Guàrdia Urbana ha realitzat mig miler de denúncies, fins al 31 d'agost només van ser 70 els patinets que van retirar. Aquests es porten al dipòsit municipal de vehicles, situat davant el col·legi Sant Pau. Són les mateixes empreses les encarregades de recollir els vehicles del dipòsit. Però el procés no acaba aquí. Si la Guàrdia Urbana ha dut algun patinet al dipòsit, les empreses han de pagar els 113 euros de la taxa de la grua municipal a banda de les corresponents multes per aparcar irregularment a la via pública. Així, sobre el paper i quant a l'estacionament, els patinets elèctrics reben el mateix tracte que els vehicles de quatre rodes. No obstant això, la mitjana mensual de patinets retirats només puja fins als deu.