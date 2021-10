La Conselleria de Nova Ciutadania les organitza per «visibilitzar i apropar les noves comunitats»

La Conselleria de Nova Ciutadania té previst realitzar, durant les festes de Nadal, la Nit de les Religions, en la qual es faran jornades de portes obertes a centres de culte de diferents religions per tal que els tarragonins coneguin de primera mà les diferents comunitats religioses. L'activitat, que encara no té una data concreta, s'emmarca en la política de la conselleria de visibilitzar les noves comunitats, que representen el 22% dels ciutadans de Tarragona a través de les seves tradicions, religions i cultura i aproximar-los als ciutadans. Els tarragonins podran visitar els diferents recintes de culte i, en alguns casos, es faran concerts.

La Nit de les Religions, però, no serà l'única activitat que durà a terme la conselleria per visibilitzar les noves comunitats. El pròxim 2 de novembre es durà a terme un acte amb motiu del Dia dels Morts, molt celebrat a Mèxic i que consisteix a realitzar altars amb flors per a recordar als que ja no estan.

La consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, va afirmar que aquestes activitats pretenen «apropar, difondre i crear espais de diàleg i per trencar les barreres i prejudicis que hi ha en la nostra societat». «Volem que aquests trets culturals siguin amplificats i crear així un diàleg intercultural entre veïns i veïnes. Per tant, la nostra tasca és oferir els recursos que estiguin al nostre abast per dur a terme aquestes activitats».

La comunicació amb les comunitats s'articula a través de la Taula de la Interculturalitat, que després de l'aturada per la covid, s'ha reprès fa uns mesos de manera virtual. En aquestes trobades, desenes de col·lectius, associacions de diverses nacionalitats i entitats, plantegen les seves necessitats per realitzar els seus projectes, a més de discutir sobre els problemes que els afecten, ja sigui la reforma de la llei d'estrangeria o casos de discriminació o racistes. «El nostre objectiu també és la reivindicació dels drets humans i donar a conèixer les crues realitats que viuen molts migrants que arriben i han arribat al nostre país» va assenyalar Varas. El desembre està planificada la setmana dels drets humans, on es faran exposicions, xerrades i tallers sobre aquests temes i sobre com incidir en polítiques interculturals. «Serà una bona oportunitat per conèixer i descobrir més aspectes de la nostra ciutat i els seus ciutadans, que sovint es troben invisibilitzats o fora del focus mediàtic», va considerar la consellera. Dimarts passat ja va tenir lloc l'homenatge a l'artista Violeta Parra, una figura de la música de protesta i la cultura a Amèrica Llatina.