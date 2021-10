Denuncien la presència de restes de botellots a la platja de l'Arrabassada

L'associació de veïns del barri critica que les deixalles fa gairebé una setmana que hi són, sobretot a la zona que toca a les vies del tren

Les restes dels botellots a la platja de l'Arrabassada encara estan presents en alguns indrets de la platja. Tot i que el dispositiu especial impulsat per l'Ajuntament per tal de prevenir i dispersar aquelles persones que realitzen botellots va aconseguir desplaçar aquestes trobades a altres indrets, encara són visibles les restes de l'últim botellot que va tenir-hi lloc dissabte passat, tal com denuncien des de l'entitat veïnal. Així mateix, alguns usuaris a les xarxes socials també van denunciar ahir la presència d'ampolles i brossa després d'un botellot a la zona del riu Francolí.

El president de l'Associació Veïnal Vall de l'Arrabassada i Músics de Tarragona, Josep Maria Bertran, va alertar de la presència d'aquestes deixalles des de fa gairebé una setmana. «La setmana passada vaig anar a fer un tomb per la platja i vaig veure que a la vorera, la calçada i zones enjardinades hi havia ampolles de vidre, de plàstic, bosses i tota mena de vidres trencats, també a tocar de les vies del tren. La meva sorpresa va ser quan ahir vaig passar per allí i vaig trobar-me que estava tot igual», va assenyalar el president de l'entitat veïnal, que ho atribueix a les restes del darrer botellot que va tenir lloc dissabte passat a la platja de l'Arrabassada.

«A la zona de matolls més propera a les vies del tren encara hi ha ampolles de vidre, de plàstic, i restes del que suposo que devia ser l'últim botellot que van fer», explica Beltran. A més, el president de l'entitat veïnal apunta que també hi ha restes de vidres esmicolats en diversos punts de la calçada més propera al preventori de la Savinosa.

La platja de l'Arrabassada va ser escenari de diversos macrobotellots aquest estiu. La recurrent presència de joves, que es trobaven allà, entre altres motius, pel tancament de l'oci nocturn i per les convocatòries a través de les xarxes socials, va propiciar moltes queixes veïnals. El passat 22 d'agost, un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, va arribar a desallotjar un miler de persones que s'havien congregat a la platja a les 04.00 hores, que va acabar amb un detingut per desordres públics després que l'individu va llençar objectes a l'operatiu policial que anava avançant mentre els desallotjava.

Aquell macrobotellot a la platja també va originar certa polèmica per algunes de les imatges que es van difondre a les xarxes socials locals d'aquella macrotrobada, com ara la d'una persecució a un vehicle per part d'un grup de joves amb una puntada de peu inclosa així com altres actes de vandalisme, com destrosses al mobiliari urbà.