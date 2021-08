La restauració de Tarragona acumula una seixantena de multes el 2021 per incomplir l'horari

Fins al final del mes de juliol d'enguany, la Guàrdia Urbana ha dut a terme 188 actuacions relacionades amb botellots i 144 per festes en domicilis

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha interposat un centenar de multes a establiments de la ciutat des que va començar l'any i fins al final del mes de juliol, tal com ha pogut saber Diari Més. La gran majoria de les infraccions van ser comeses per la restauració. Del total de les 105 sancions, 60 han estat per incomplir amb l'horari de tancament. No obstant això, aquest ha estat un dels sectors més colpejats des que va començar la pandèmia amb relació a les mesures per evitar els contagis de covid-19, amb nombrosos tancaments i limitacions d'horaris i d'aforaments. Actualment, bars i restaurants poden obrir fins a les 00.30 h. –mitja hora abans de l'inici del toc de queda– i tenen l'aforament interior limitat al 50%, pel que les terrasses estan sent més necessàries que mai aquest estiu, on es poden ajuntar fins a 10 persones en una sola taula.

Més de la meitat de multes als establiments, doncs, són per no haver tancat a l'hora requerida. Fins a 37 infraccions han correspost a locals oberts amb activitat quan no ho tenien permès i sis per no respectar les mesures de seguretat. Destaquen les només dues infraccions per excés d'aforament en bars i restaurants de Tarragona, mentre que no s'ha interposat cap multa per no respectar la distància entre taules a les terrasses.

Les dades són valorades positivament des de la restauració tarragonina, ja que per ells s'han complert les restriccions amb fermesa. «Aquesta xifra no em sembla massa. La gent tanca quan toca. Ja estem massa tocats com per, a més, haver de pagar multes», raonava Javier Escribano. El president de l'Associació d'Hostalers Tarragona Ciutat (AHTC) detallava que li sembla «molt estricte» el fet de multar els restaurants i bars els quals encara tenien alguna taula cinc o deu minuts després de l'hora límit, les 00.30 h. Escribano ho justificava explicant que «a vegades entra molta gent de cop i trigues a servir-los el menjar, i després sap greu fer-los marxar».

Les restriccions, no obstant això, són acceptades pel sector, això sí, amb resignació. «Nosaltres estem a favor del control, però tothom ha de jugar a les mateixes regles. No pot ser que a les 23 h. el local del costat agafi clients que en un altre lloc ja no els han deixat seure», lamentava Escribano. El president de l'AHTC també animava a respectar les limitacions d'aforament i a no afegir taules de manera irregular: «Les regles hi són per respectar-les». Escribano matisava que a la restauració l'horari actual de tancament «no acaba d'afectar del tot, perquè a aquelles hores normalment ja acabes». Això sí, reconeixia que «afecta una mica més als locals de copes», especialment en aquelles zones plenes de restaurants i bars. Per la seva banda, Cristina Guzmán, consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, deixava clar a Diari Més que «els comerciants i els restauradors estan complint».

El problema dels botellots

El nombre d'infraccions relacionades amb la covid-19 a Tarragona des de principis del 2021 han anat progressivament a la baixa, arribant a un total de 1.053 fins al moment. De les 257 del gener es va passar a 38 el juny o només set el juliol. No obstant això, aquests primers dies d'agost ja s'han enfilat fins al 16, totes elles relacionades amb l'incompliment del toc de queda. Des que va començar l'any, la Guàrdia Urbana ha fet 188 actuacions envers botellots i 144 per molèsties en domicilis arran de festes particulars i música massa forta. «Sobretot els adults són responsables, però els joves porten gairebé dos anys amb mesures molt restrictives i el cos els demana sortir», detallava Guzmán. La màxima responsable política de la Guàrdia Urbana destacava que el dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra per evitar botellots «ha funcionat molt bé».

«Hem anat traient-los de les places i parcs i s'han anat desplaçant cap a les platges. Vam aconseguir que a les platges més cèntriques no s'hi produïssin, ja que vam tancar els pàrquings», indicava Guzmán. Tot i així, el dispositiu encara té punts dèbils. Aquest cap de setmana es va produir un macrobotellot a la platja del Vinyet, entre Altafulla i Tamarit, un espai natural protegit, la vigilància del qual corresponia a la policia autonòmica. «Mirarem de reforçar el dispositiu amb els Mossos per tal que no torni a succeir», avançava Guzmán.

Infraccions de tota mena

Del miler d'infraccions envers les restriccions per la covid-19 notificades a Tarragona des que va començar l'any, més de la meitat van ser per incompliment de les restriccions de mobilitat. En concret, 585. Durant la primera meitat d'any la mobilitat va estar reduïda a causa dels confinaments municipals i comarcals durant unes quantes setmanes. D'altra banda, aquest 2021 ja s'han concretat 250 infraccions a la ciutat relacionades amb un mal ús de la mascareta i 92 reunions amb excés de persones.