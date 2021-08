La Guàrdia Urbana de Tarragona començarà a ampliar la plantilla aquesta tardor

Cristina Guzmán, consellera de Seguretat Ciutadana, vol recuperar els càrrecs executius el setembre i sumar efectius l'octubre

Actualitzada 10/08/2021 a les 21:25

La Guàrdia Urbana de Tarragona començarà a ampliar la seva plantilla aquesta tardor. Es tracta d'una reivindicació molt perllongada en el temps tant des de dins del cos com, sobretot, moltes entitats veïnals de Tarragona. El reclam hauria de fer-se realitat els pròxims mesos després que aquest 2021 la «inseguretat» –segons els veïns– i la «percepció d'inseguretat» –segons l'Ajuntament–, han estat a l'agenda de la ciutat reiteradament. El procés comptarà amb tres etapes, que començarà per omplir els càrrecs executius de la Guàrdia Urbana i que han anat quedant buits, ja que els darrers anys no s'han substituït. Més tard, arribarà l'ampliació pròpiament dita amb la incorporació d'una vintena de nous agents.

Ara per ara, la Guàrdia Urbana de Tarragona compta amb fins a quatre sergents executant tasques com a interins, de la mateixa manera que un grapat de caporals. La intenció, en declaracions al Diari Més de Cristina Guzmán, consellera de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, és «treure les noves places de comandament com més aviat millor, és a dir, intentarem que sigui al setembre». «Fa moltíssims anys que no es convoquen aquestes places executives, pel que no es disposa de tots els comandaments que l'estructura requereix per poder donar els serveis necessaris», deia Guzmán. En efecte, les places que han anat quedant vacants a causa de les jubilacions no s'han reposat: 14 de caporal, cinc de sergent, una de sotsinspector, una d'inspector i una d'intendent. D'aquesta manera, actualment existeix un salt de dues escales entre l'intendent major i els sotsinspectors.

Un cop es reposin els càrrecs executius pròximament, es generaran unes vacants a les subescales. Per exemple, 14 agents passaran a ser caporals, pel que es necessitaran 14 nous agents. «Això, més la taxa de reposició de les jubilacions, ens permetrà que, una vegada fetes les cobertures, es pugui treure una borsa d'agents, caporals i totes les vacants que vagin deixant aquestes oposicions», explicava la consellera de Junts per Tarragona. D'aquesta manera, de cara a l'any vinent es tindrà «una borsa que permetrà tenir una estructura enfortida amb els efectius necessaris per donar cobertura i reforçar el Pla Integral de Districtes i la policia de proximitat».

D'altra banda, hi ha 15 efectius de la Guàrdia Urbana a l'acadèmia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a més de vuit agents en una oposició de mobilitat d'altres cossos policials. «Aquesta vintena de places ens reforçaran a l'octubre i permetran fer el reforç del Pla Integral i la policia de proximitat», deia Guzmán, que afegia que, «de cara al 2022, podrem tenir una borsa en condicions». «Al final, tindrem coberta tota la plantilla. Només caldrà anar fent la taxa de reposició a mesura que hi hagi jubilacions», afegia la consellera.

Guzmán creia que aquesta ampliació «serà suficient». Tot i així, admetia que «per arribar a l'excel·lència, s'hauria de disposar d'una plantilla una mica més àmplia». «Dels 280 actuals hauríem d'optar a sobrepassar els 300», deia, tot i que era conscient de les limitacions de personal imposades pel Pla d'Estabilitat.