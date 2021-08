Els tarragonins trien Cantàbria, Astúries i Galícia per viatjar

Les agències de viatges destaquen que la gent es decanta per fer turisme nacional degut al context de pandèmia

Viatjar al nord d'Espanya aquest estiu ha estat una de les opcions preferides pels tarragonins, que s'han decantat per anar a llocs amb temperatures més baixes i en vehicles particulars. Galícia, Astúries i Cantàbria han estat les destinacions preferides, per fugir de la calor de l'estiu. També hi ha hagut força demanda per visitar les Illes Balears i les Canàries. A Catalunya, el Pirineu i la Costa Brava són els llocs més escollits. El context de la pandèmia, amb els constants canvis en les restriccions en funció dels països, ha propiciat que el turisme nacional hagi estat, amb diferència, el predominant pels tarragonins.

«Si parlem del volum en números, la majoria de gent s'ha quedat a Catalunya, Espanya i també a les illes. Sobretot les Balears, però també a Canàries. S'han fet algunes vendes de llarga distància, però era molt puntual, un percentatge molt petit. La gent opta per distàncies curtes i no moure's gaire lluny», explica Ester Mestres, directora de l'agència Viatges Mestres de Tarragona. La directora de l'agència apunta que, pel que fa a Catalunya, les destinacions dels tarragonins s'han concentrat a la Costa Brava i al Pirineu, en especial, a la Vall d'Aran. A la resta d'Espanya, les opcions escollides han estat la cornisa cantàbrica. Les Illes Balears també han estat demandades, sobretot l'illa de Menorca.

Isabel Duque, de Viatges Vallverdú, explica que «hem notat que la gent vol viatjar, sobretot molt més per Espanya». Isabel Duque assenyala que una de les destinacions més seleccionades aquest estiu han estat les Canàries, ja que és un destí que «garanteix sempre un bon temps» i també el nord d'Espanya. «La gent ha tirat més cap al nord, busquen fugir de la calor, han buscat molt més viatjar per la zona del nord d'Espanya», indica, recalcant que Galícia i Astúries són els llocs que més s'han visitat, tot i que també s'ha sol·licitat bastant el País Basc. «Com que ara mateix anar amb avió és més farragós –canvis d'última hora, cancel·lacions–, la gent tira més per fer ruta amb el seu vehicle o les sortides amb autobús», exposa.

Francisco Rodríguez, d'Emilio Tours, diu que ara mateix «costa molt vendre viatges per Europa», i que, el que més es reclama, és viatjar per la península. «Cada quinze dies canvien les normes, primer demanen una PCR, després quarantenes, i amb aquestes condicions el client no viatja», lamenta Rodríguez. «Predominen els viatges nacionals», recalca, especificant que la gent escull llocs on el clima no és tan calorós. «Agraden molt els llocs de muntanya, el Pirineu català i aragonès i també el nord d'Espanya (Galícia, País Basc, Astúries), per la temperatura. A partir d'octubre ja es torna a demanar el sud d'Espanya», afirma. L'agent d'Emilio Tours destaca que ha notat un descens dels viatges a les Illes Balears i Canàries i ho atribueix al fet que els turistes poden estar recelosos a l'hora de viatjar on hi pugui haver molt de turisme i grans acumulacions de gent.

La responsable de l'oficina de Viajes El Corte Inglés de l'avinguda Ramon i Cajal, Aroa Plata, detalla que «les destinacions més demandades són aquelles en les que és possible viatjar amb una PCR negativa sense haver de dur a terme quarantenes i van variant en funció de com avança la pandèmia i les normatives vigents als diferents països».