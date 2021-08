El dron de la Guàrdia Urbana de Tarragona per controlar els abocaments encara no ha entrat en funcionament

L'aparell, que va costar 18.000 euros, es va presentar fa gairebé mig any, però es troba al taller

El dron que va adquirir aquest hivern la Guàrdia Urbana de Tarragona per 18.000 euros encara no ha entrat en funcionament. Aquest va ser presentat el passat març, fa gairebé mig any, però a dia d'avui encara és al taller, on va arribar després de les primeres pràctiques realitzades a l'Anella Mediterrània, on es va observar que alguna cosa no funcionava correctament. En concret, el dron presentava problemes a la càmera i al software, que encara no s'han pogut solucionar. Mentrestant, la unitat de la Guàrdia Urbana formada per un caporal i quatre agents –que han rebut formació específica per a operar aquests dispositius aeris– continua fent pràctiques. També s'està regularitzant la situació des de la Comissió de Protecció de Dades.

El nou dron de la Guàrdia Urbana havia de servir per ajudar a controlar i sancionar els abocaments il·legals, un dels principals objectius de l'àrea de Medi Ambient aquest mandat. La realitat és que, com que l'aparell no ha estat operatiu en cap moment, no n'ha detectat cap. Aquesta no era l'única funció a la qual es volia destinar el dron. També es pretenia controlar esdeveniments o grans concentracions de persones, així com el trànsit o les platges.