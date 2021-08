Un patinet abandonat provoca un incident amb un turisme a Tarragona

El vehicle ha topat amb el patinet

Actualitzada 10/08/2021 a les 09:10

Al voltant de la 1.30 hores d'aquesta matinada, un patinet abandonat ha protagonitzat un incident amb un turisme que circulava pel quilòmetre 1.157 de l'N-340, a l'alçada de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.El vehicle ha topat amb el patinet, que es trobava abandonat al mig de la carretera, probablement pertanyent a la flota de vehicles de mobilitat personal de lloguer d'alguna de les empreses presents a Tarragona. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha estat alertada i en arribar han comprovat que el cotxe havia patit danys materials i per aquest motiu s'ha requerit la presència de Bombers per netejar la calçada, ja que hi havia una fuga d'oli.Finalment els dos vehicles han estat retirats.L'arribada dels patinets elèctrics de lloguer a la ciutat de Tarragona pretenia ser ordenada, i cada vegada augmenten més els casos d'aquests vehicles mal aparcats que es poden veure per tota la ciutat.