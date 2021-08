«Quan una persona surt al carrer i no se sent segura, alguna cosa està passant»

Guzmán admet que la Guàrdia Urbana «no disposa de tots els recursos» que li agradaria i es marca l'objectiu de reactivar el patrullatge de proximitat

Fa un mes i mig que és consellera de Seguretat Ciutadana. Quin ha estat el repte fins ara?

És molta responsabilitat fer que la gent de Tarragona se senti segura. Que quan surtin al carrer estiguin tranquils.



I la segona meitat de mandat?

És molt necessari reforçar el Pla Integral de Districtes. Per poder dur-lo a terme i que sigui 100% efectiu, necessitem recursos. I ara no disposem de tots els que m'agradaria. Des de la Guàrdia Urbana tenim el que tenim i els Mossos estan en la mateixa situació. D'altra banda, com més aviat millor s'ha de retornar a la policia de proximitat, que s'ha desvirtuat per la mancança d'efectius de la Guàrdia Urbana.

Molts veïns parlen d'inseguretat. És una percepció?

Va de la mà. Quan una persona surt al carrer i no se sent segura, alguna cosa passa. És el que hem de treballar amb les eines que tenim. Per exemple, les patrulles de proximitat, el patrullatge preventiu amb vehicles, tríptics informatius per prendre mesures al domicili, càmeres de videovigilància, lectors de matrícules, els carrers més il·luminats...



Estava sent insostenible?

Hi ha hagut episodis molt greus, com la ganivetada al carrer d'en Salines, molt desagradables i que generen un impacte molt gran. Com a administració hem d'evitar que torni a succeir.





Ponent és un dels llocs amb més sensació d'inseguretat.

Hi tenim moltíssimes incidències i requeriments. Alguns carrers o blocs, per exemple a Campclar o Bonavista, generen més problemes. Però no és així a tot Ponent. Hi ha punts concrets amb determinats fets que generen molèsties: actes antisocials, actes incívics, actes vandàlics i fets delictius. No només els fets delictius generen inseguretat.



Com es posa remei?

Incrementant l'estratègia policial, amb patrulles a peu i policia de proximitat, i mirar d'utilitzar totes les eines disponibles. S'ha de treballar de manera transversal amb altres departaments.



La Part Alta és un punt calent.

El que demana tothom és més presència policial i ens interessa instal·lar càmeres de videovigilància. Es col·locaran en els diferents accessos de la Part Alta i als carrers amb més afluència. Tot plegat per millorar la percepció de seguretat dels veïns i comerciants, que tinguin un efecte dissuasiu envers el delicte i els actes antisocials i incívics i que ens permeti la resolució de fets delictius. Enguany estem treballant per poder-ne posar set a tot el perímetre de l'Ajuntament. L'any vinent en volem pressupostar entre 10 i 20 a la resta de la Part Alta.



I a Llevant?

Estan pendents de licitació. Seran realitat d'aquí poc, cap a finals d'any o principis del vinent.



A la Part Baixa ja funcionen. Ajuden?

Sí. Però la càmera no ho soluciona tot. Que ningú pensi que col·locar càmeres és la solució definitiva a res. És una eina més i aquesta s'ha de complementar amb presència policial, millora de l'enllumenat, assessorament a la ciutadania, campanyes als punts calents… Va tenir un impacte molt positiu al començament, però ara cal donar un impuls i complementar-ho.



Queda poc per Sant Magí i Santa Tecla. Hi haurà alguna novetat en els dispositius respecte a l'any passat?

Els reforçarem. El Seguici farà les tandes a la plaça de la Font. Hem d'assegurar un perímetre segur. Mirarem els actes que ens aporti Cultura i valorarem els efectius que calguin. No n'hem hagut de tirar cap enrere.



S'ha format en feminisme el personal de l'Ajuntament, entre ells la Guàrdia Urbana.

La formació sempre és necessària en tots els àmbits. És essencial per a tots els treballadors de l'administració, és l'ADN. Es van fer diverses sessions als comandaments i algun agent. Això s'ha d'anar incrementant per arribar a la totalitat dels efectius.