Els taxistes tarragonins treballen per tenir vehicles de set o vuit places

A la ciutat hi ha 85 taxis de cinc places i mitja dotzena de furgonetes, però aquestes estan adaptades per a mobilitat reduïda

Actualitzada 10/08/2021 a les 06:54

Els taxistes de Tarragona estan treballant per operar en un futur pròxim també amb vehicles de set o vuit places. Ara per ara a la ciutat hi ha uns 85 taxis de quatre places –cinc comptant el conductor–, però aquestes furgonetes per al client general no estan disponibles. Sí que n'existeixen mitja dotzena, tot i que són vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. D'aquesta manera, els taxistes tarragonins ja han iniciat contactes amb l'Ajuntament per tal de fer factible aquest propòsit, encara que no es durà a terme a curt termini. Sigui com sigui, l'objectiu és oferir un servei que ja es pot sol·licitar en moltes de les poblacions properes, especialment les més turístiques, situades a la costa.

De moment, no està clara la possible data d'inici del servei. «Aquest estiu encara no estaran llestos, però potser l'estiu que ve podem comptar ja amb algun cotxe més. Depenem de l'Ajuntament per tal que es pugui aplicar. Ho estudiaran, però de moment no tenim cap resposta ferma. Aquestes coses van molt lentes», explicava David Navarro. El president de l'Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona tampoc s'aventurava a dir quants taxis de set o vuit places podrien començar a treballar a la ciutat: «És complicat, depèn del mercat. Ho dirà l'oferta i la demanda». Sigui com sigui, els taxistes tarragonins tenen clar que ha arribat el moment d'apostar per aquest tipus de vehicles. «A Tarragona no ens podem quedar enrere», avisava Navarro, que afegia que «no pot ser que vinguis de Salou amb un taxi gran i per tornar hagis de fer-ho amb dos cotxes».

En efecte, Salou és un dels municipis que compten amb furgonetes que ofereixen el servei de taxi. Al voltant, també ho fan Reus, Cambrils, el Vendrell, l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. Aquest també és un servei plenament consolidat a Barcelona. «A tot arreu cada vegada es demanen taxis més grans. A Tarragona no n'hi ha potser perquè encara no ho havíem demanat o no es reunien les circumstàncies», deia Navarro.

Els motius que finalment han portat els taxistes tarragonins a treballar per operar també amb vehicles de set o vuit places són diverses. Per una banda, la covid ha capgirat en menor o major mesura la mobilitat. Els taxistes de la ciutat s'han vist afectats perquè el seient de l'acompanyant s'ha anul·lat amb la pandèmia i ara tan sols hi ha tres places disponibles. «Això és molt determinant. Amb les furgonetes la gent estaria més còmode, anant darrere i no amb el taxista davant», indicava Navarro, que apuntava que, amb els taxis grans, ara podrien portar com a mínim cinc passatgers.

D'altra banda, els taxistes detallen que, quan l'any vinent ja estigui operatiu el nou moll per a creuers al Port de Tarragona, amb els turistes hi haurà «un augment de la demanda» de taxis, pel que les furgonetes ajudarien a fer-hi front. També tenen en compte que les furgonetes són mitjans molt utilitzats pel jovent per anar o tornar de festa, com ja passa en llocs com Salou o Barcelona. A banda d'evitar que es posin darrere el volant, «toquen menys euros per cap», raonava Navarro.

Tarragona es manté un any més com a capital de demarcació amb les tarifes de taxi més cara a l'Estat. D'aquesta manera, ocupa el mateix lloc des de 2004. La baixada de bandera és de 3,50 euros entre setmana, i de 4,70 els caps de setmana.