Els recintes esportius de Tarragona divulguen què fer en cas d'epilèpsia

Actualitzada 10/08/2021 a les 18:14

Els recintes esportius de Tarragona divulguen què fer en episodis d'epilèpsia, gràcies a un acord entre el Patronat Municipal d'Esports i l'associació «Si Jo Puc, Tu També», segons informa l'Ajuntament.S'han col·locat cartells en les instal·lacions esportives municipals sobre el protocol d'actuació en cas d'atac epilèptic i es llançaran missatges en les xarxes socials del Patronat i l'Ajuntament.L'objectiu és que els esportistes sàpiguen com identificar un atac d'epilèpsia i com actuar.La campanya pedagògica consta de cartelleria en les instal·lacions esportives i missatges animats en les xarxes socials del Patronat i de l'Ajuntament.En contra d'una creença molt estesa, no cal introduir res a la boca a qui sofreix l'atac, ni moure'l, ni donar-li aigua ni cridar-li, ni fer-li el boca a boca.Per contra, cal mantenir la calma, retirar objectes que tingui al seu voltant perquè no es danyi; afluixar-li la roba, posar-li una cosa tova sota el cap i situar-ho en posició fetal de seguretat.Cal deixar que es mogui i tremoli, però si aquest episodi s'allarga més de dos minuts, cal activar a emergències.