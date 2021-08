El Pont del Diable, amb un aspecte insòlit a causa dels treballs forestals

Les actuacions milloraran la gestió dels incendis

El Pont del Diable de Tarragona presenta un aspecte completament insòlit a causa dels treballs forestals que s'hi estan realitzant. Si aquest monument, un dels més icònics de la Tàrraco romana, ha estat sempre rodejat de color verd, ara la vegetació més propera ha desaparegut gairebé per complet. Tocant a l'aqüeducte de les Ferreres, ara tan sols queden petits arbres i matolls. El sorprenent aspecte no és casual: el passat 15 de juliol, l'Ajuntament de Tarragona va començar una sèrie d'actuacions per tal de millorar la gestió d'eventuals incendis. En efecte, aquest estiu està sent complicat a Catalunya envers els focs forestals. De fet, el 28 de juliol es va produir un incendi en un altre punt de l'Anella Verda. A tocar del camí del Llorito, un foc en un barranc va ser controlat afortunadament a temps pels Bombers i només es van cremar 9.000 metres quadrats de vegetació.

La pèrdua de verd al voltant del Pont del Diable pretén, precisament, que se'n perdi més arreu de la zona boscosa que envolta el nucli urbà de Tarragona amb un potencial incendi. Amb aquestes actuacions forestals es dificultaria l'avanç del foc.