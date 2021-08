Denuncien la presència de xeringues davant d'una escola al barri del Pilar de Tarragona

L'associació de veïns alerta d'un increment de drogoaddictes que passen pel barri per anar a l'antiga fàbrica CEPA, on s'hi apleguen

Actualitzada 09/08/2021 a les 21:52

L'aparició de dues xeringues al barri del Pilar ha encès les alarmes dels veïns, que denuncien un increment de drogoaddictes, que passen pel barri per anar a l'antiga fàbrica CEPA. Una veïna del barri del Pilar, Melani Calero, va denunciar ahir l'aparició de dues xeringues en una placeta situada davant l'escola Campclar del barri. La veïna va compartir la denúncia a les xarxes socials i també va alertar de l'augment de consumidors d'heroïna, que creuen pel barri per accedir a una nau abandonada de l'antiga fàbrica de la CEPA, freqüentada per drogoaddictes.

El president de l'Associació de Veïns Verge del Pilar, Alex Ayuso, va lamentar que el barri s'ha convertit en un «lloc de pas per a drogoaddictes» i va reclamar un mecanisme àgil i d'urgència per a retirar els elements punxants i insalubres de la via pública, després que passessin set hores des del primer avís fins a l'aparició dels serveis de neteja.

«Aquest matí al voltant de les 09.00 hores m'he trobat les dues xeringues en un banc de la plaça que hi ha davant la porta de l'escola Campclar, he intentat treure'n una, però l'altra s'ha quedat allà», va explicar la veïna, que va denunciar que «per desgràcia, és normal últimament». «Les xeringues estaven al parc petit que hi ha davant la porta de l'escola, qualsevol nen se les podria haver trobat», va apuntar, lamentant la manca de presència policial. «No passa gens de policia a les nits», va dir. Calero va manifestar que possiblement els individus que van decidir deixar les xeringues allà venien de l'antiga fàbrica CEPA, a uns dos-cents metres del Bricodepôt, on –segons explica–, és habitual la presència de consumidors d'aquestes substàncies.

El president de l'Associació de Veïns Verge del Pilar, Alex Ayuso, va explicar que tan bon punt es va assabentar dels fets es va posar en contacte amb la veïna i aquesta li va explicar que ella ja havia avisat als Mossos d'Esquadra, sense obtenir una garantia que ho recollirien. «Com que la xeringa seguia allí i no va venir ningú a netejar-ho em vaig posar en contacte amb la Guàrdia Urbana i em van dir que ells no ho podien retirar», va indicar Ayuso. «Seguidament vaig trucar al Telèfon Verd, que es va posar en contacte amb els serveis de neteja de l'Ajuntament i em van avisar que ja havien passat la incidència. Tot i tractar-se d'un tema urgent –presència de xeringues al carrer– no van saber donar-me una resposta concreta quan els hi vaig preguntar quan passarien a netejar-ho», va denunciar.

Finalment, el president de l'entitat veïnal va explicar que va poder resoldre la situació després de contactar directament amb la consellera de Seguretat, Cristina Guzmán, que va agilitzar el procediment. «Al final he pogut contactar amb Cristina Guzmán i en menys d'una hora han vingut a netejar-ho. La Cristina ho ha gestionat i ja ho han netejat», va explicar. La neteja es va fer al voltant de les 16.00 hores.

Tot i així, el president va reclamar un mecanisme àgil i eficaç davant aquesta mena de casos de «gravetat» i «potencial risc» en la via pública. «El que reclamem és que, si hi ha xeringues o qualsevol urgència, no hi pot haver aquesta desorganització, necessitem un mecanisme ràpid i eficaç, no que et diguin que ja ho solucionarem, però que ni tan sols et puguin dir quan», va considerar.

El president també va alertar que ara «el barri és un lloc de pas de drogoaddictes» que van a l'antiga fàbrica de la CEPA a consumir i va avisar que «veiem que això va en augment». Alex Ayuso també va denunciar «deixadesa de funcions» pel fet que «no hi ha presència policial» al barri.