Un macrobotellot omple de brossa l'espai de nidificació del Vinyet de Tamarit

Segons Jordi Molinera, molts van a aquesta zona creient que és d'Altafulla i fugint del toc de queda

Actualitzada 08/08/2021 a les 20:53

Un macrobotellot que es va celebrar a la zona del Vinyet, a la platja de Tamarit de Tarragona, va deixar l'espai completament ple de brutícia i de plàstics la passada nit de dissabte. L'entitat mediambiental La Sínia denunciava ahir els fets, tot qualificant la trobada de «vergonyosa i indignant», no només pel fet que els participants no es molestessin en recollir les restes d'ampolles i els gots de plàstics, sinó perquè es tracta d'un espai natural, zona de nidificació del corriol on, precisament el dia anterior, hi havia nidificat un, el qual s'havia pogut observar.

L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, assegura que el d'aquest cap de setmana és el segon botellot que se celebra a la zona, però aquesta vegada ha estat «terrible». Creu que, molt possiblement, hi han participat persones que fugen del toc de queda dels municipis veïns pensant que aquesta platja pertany a Altafulla on, tot i tenir més de 5.000 habitants, la seva incidència acumulada de contagis per la covid li ha permès alliberar-se de la restricció horària. «A tres quarts de dotze vam veure que hi havia molta gent anant cap a la zona. És un punt de trobada dels càmpings, de la mateixa gent d'Altafulla, també de Torredembarra. Venen fins a la Roca del Gaià i aguanten fins a les sis del matí, quan s'aixeca el toc de queda, i marxen», explica Molinera.

La nit de dissabte hi havia quatre agents de policia a Altafulla i, segons Molinera, va avisar a un parell de regidors de Tarragona i a la Guàrdia Urbana de la ciutat en veure que tots els grups es dirigien a la mateixa zona. Segons Molinera, però, no es va dispersar els assistents al macrobotellot perquè resultava impossible fer-ho amb tan pocs efectius en un espai tan obert. «Moltes persones de la Móra o de Tamarit truquen a Altafulla quan hi ha un problema. Estem habituats i fins ara ho havíem gestionat, però la situació de dissabte fou un descontrol absolut. Entenem que, si algú es vol prendre una cervesa, ho faci, però cal recollir-ho tot després i no deixar-ho tot com ho han deixat. És intolerable. Tota una gestió durant tot l'any de la platja per a que en dos o tres caps de setmana ens la destrossin així », conclou Molinera.

Des de La Sínia, mostraven les imatges de les restes de brossa, «tot trepitjat i merda arreu», afegien a les xarxes socials. L'entitat de protecció del Gaià esmenta tant a l'Ajuntament de Tarragona com el d'Altafulla en un reclam per mantenir la protecció en aquest espai natural.