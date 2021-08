L'espai per a gossos de la platja del Miracle de Tarragona, pol d'atracció de visitants

Satisfacció entre els banyistes, molts d'ells vinguts d'altres indrets a la ciutat de Tarragona per poder refrescar-se amb les seves mascotes

La creació d'un espai habilitat per a gossos a la platja del Miracle suposa un pol d'atracció de visitants a la ciutat, que opten per venir fins a Tarragona des d'altres indrets per refrescar-se amb les seves mascotes. A més, la separació entre la zona per a gossos i la resta agrada tant als banyistes amb gossos, que voldrien disposar d'un espai més ampli, com als banyistes que no van amb mascota, que valoren que es disposi d'un sector separat. L'àrea, que es va inaugurar el passat 15 de juliol i ocupa 1.200 m2, està delimitada per una tanca i se situa a la zona més propera al Fortí de la Reina.

«Ens vam assabentar per internet que hi havia aquesta platja habilitada per a gossos i hem vingut. Ens l'esperàvem més gran, però està força bé. Nosaltres ens allotgem a Roda de Berà i allí només hi ha una caleta molt petita per a gossos i estem tots amuntegats. No hauríem vingut a Tarragona si no hi hagués un lloc per a gossos, anem on podem banyar-nos amb ella», explica l'Aitor Montecelo, que va venir des de Bilbao amb la seva parella a passar uns dies a la Costa Daurada.

La seva parella, Aisea Díaz, afirma que coneixien una altra platja habilitada per a gossos a Miami Platja, però «ens queda massa lluny». «Ens ha semblat una molt bona oportunitat venir aquí i que tinguem tan a prop un lloc per la nostra gossa. Buscàvem que la gosseta també pogués refrescar-se a l'estiu. Hi ha molta demanda, perquè cada vegada hi ha més gent amb gossos i hi ha molt pocs llocs. Calen més llocs habilitats com aquest», assenyala.

«Hem vingut des de Terrassa perquè la meva mare ens va passar un article que deia que havien habilitat la platja per a gossos, hem vingut avui, però ens imaginàvem un espai molt més gran», explica l'Ignasi Cos, que ha vingut amb la seva parella. «M'agrada molt Tarragona, així que hem aprofitat per fer turisme per la ciutat. És el primer cop que venim a la platja amb la gosseta», apunta.

Xavier Perearnau és de Constantí, però viu a Olot i és el primer cop que ve amb la gossa a la platja. «Volia venir a veure la família i, ja que vaig llegir que obrien aquesta platja, vaig pensar doncs aprofito, perquè han operat fa poc a la gosseta i han dit que li anirà bé caminar per la sorra». Perearnau, que ve directe des d'Olot, troba bé que habilitin un espai així perquè «la gent que és més reticent al fet que hi hagi els gossos també poden estar tranquil·lament i els dels gossos també poden tenir la seva àrea separada».

Verónica Martín, una veïna de Torredembarra, celebra poder portar la gosseta a la platja del Miracle després de buscar llocs habilitats i assegura que «tornaré més vegades ara que hi ha aquest lloc». «És la primera vegada que la porto, em sembla genial perquè haver de deixar-los a casa tancats sap greu, de fet, hauria de ser més gran la zona, perquè hi cabessin més gossos. Hi ha molta gent que voldria poder emportar-se al seu animal amb ells a la platja i no poden. Els animalets volen banyar-se a l'estiu», afirma.

Santiago Hurtado és un banyista que ha vingut a Saragossa a passar el cap de setmana a Tarragona. Ni té gos ni li agradaria compartir la platja amb gossos i troba bé que s'hagi delimitat una zona separada. «Em sembla bona idea perquè a mi, per exemple, no m'agradaria compartir la platja als gossos i així se'ls hi dona l'oportunitat als que tenen mascotes que puguin venir a la platja i passar-s'ho bé. Si una persona va amb el gos i vol ficar-se a l'aigua, allí tenen el seu espai i està molt bé», destaca.

