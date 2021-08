L'Ajuntament de Tarragona rebutja els efectes del macrobotellot del passat dissabte a la platja del Vinyet

La consellera Eva Miguel creu que «és necessari fomentar la consciència ambiental entre la població per afrontar els deutes que tenim amb el medi natural»

Actualitzada 09/08/2021 a les 18:29

L'Ajuntament de Tarragona rebutja els efectes del macrobotellot ocorregut aquest dissabte a la nit a la Plana de Vinyet. La consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, ha fet una crida a la ciutadania per tal de «prendre consciència de la importància de preservar aquest espai natural del litoral tarragoní».Miguel ha recordat que «fa molts anys que s'estan fent esforços per la renaturalització dels espais litorals i la desembocadura del Gaià així com per a la preservació de la biodiversitat de l'entorn tant per part de les entitats ecologistes com per part de les administracions locals». La consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha remarcat també davant els fets ocorreguts a la zona que «la fragilitat d'aquests espais pot ocasionar que en poques hores s'ensorri tota la feina feta durant aquests anys» i que per això és «tan necessari fomentar la consciència ambiental entre la població per afrontar els deutes que tenim amb el medi natural».La Guàrdia Urbana de Tarragona va desallotjar als participants del botellot i, a primera hora del matí de diumenge, els serveis de neteja van netejar la platja per deixar-la a punt per als banyistes.Eva Miguel es reuneix aquesta mateixa setmana amb la coalcaldessa i regidora de Medi Ambient d'Altafulla, Alba Muntadas, per abordar la situació i protecció de l'Espai Natural del Vinyet. La trobada de les responsables medioambientals tractarà també temes relacionats amb la gestió de les platges com ara l'estat de la sorra, la tortuga marina, el corriol camanegre, el control de gossos, els biòtops marins i els botellots.