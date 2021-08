Gran acollida de la segona edició del 'Viu l'Estiu', de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona

Entre totes les activitats, les que més èxit han tingut han estat el curs de gòspel i les activitats de ceràmica

Aquest mes de juliol, la Xarxa de Centres Cívics ha acollit una vintena d'activitats virtuals i a l'aire lliure en la segona edició del cicle Viu l'estiu, ja que fins l'estiu passat, mai s'havien realitzat activitats durant el període estival.Enguany han passat més de 160 persones per les activitats, entre totes, les que més èxit han tingut han estat el curs de gòspel, on es van ampliar inscripcions i van acollir un total de 20 persones que van realitzar un petit concert de cloenda dijous 29 de juliol al Centre Cívic de Torreforta. També les activitats de ceràmica, que es van realitzar al Centre Cívic de Llevant, han tingut molt d'èxit, quedant gent en llista d'espera.La consellera de Centres Cívics de l'Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, valora «molt positivament aquestes propostes i en especial, estimem que les activitats que han estat millor rebudes han sigut les presencials, cosa que demostra que els equipaments cívics de la ciutat són un espai segur».A banda de les activitats pròpies, durant aquest estiu els Centres Cívics han acollit diferents Casals d'estiu (tant municipals com d'entitats com Aspercamp o Casal l'Amic) així com diferents activitats de la conselleria de Joventut, de Ciutadania, i altres entitats que ens ho han sol·licitat.