Els mercats de Tarragona editen una revista informativa dirigida al públic turista de la ciutat

Està editada en 5 idiomes i inclou diferents vals promocionals per bescanviar a les parades del Mercat Central

Actualitzada 09/08/2021 a les 18:04

Els Mercats de Tarragona han editat una publicació sobre la família dels mercats dirigida al públic turista de la ciutat. Es tracta d'una breu revista informativa editada en català, castellà, anglès, francès i rus, que inclou detalls sobre la ubicació, horaris, transport i productes dels mercats i mercadets de Tarragona.Entre altres, incorpora informació i plànol del Mercadet de Bonavista, un dels mercadets a l'aire lliure més grans d'Europa i un important reclam turístic per part de molts visitants del territori. A més, la publicació va acompanyada de diferents vals promocionals amb ofertes especials per bescanviar a les parades del Mercat Central de Tarragona.L'objectiu de la iniciativa, que compta amb la col·laboració de l'Agrupació Càmpings Tarragona Ciutat, és donar a conèixer i apropar l'àmplia oferta comercial i gastronòmica dels Mercats a les persones que visitin el municipi.La publicació es distribuirà entre els usuaris de 7 càmpings del terme municipal de Tarragona (Las Salinas, Platja Llarga, Las Palmeras, Torre de la Mora, Tamarit Beach Resort, Trillas Platja Tamarit i Caledonia), així com en diversos punts d'informació turística de la ciutat. Els càmpings que participen en la iniciativa representen el 70% de les 10.000 places d'allotjament turístic que hi ha a la ciutat de Tarragona i acullen visitants que poden gaudir d'una experiència mediterrània de mar, sol, platja, natura i família.El president de l'empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha destacat que «estem molt contents d'haver tirat endavant una eina que permetrà acostar tota l'oferta de l'empresa pública de Mercats als campistes, els quals representen un percentatge molt alt de les places d'allotjament turístic de la nostra ciutat». D'altra banda, Nadal ha recordat que «el perfil dels usuaris dels càmpings s'ajusta perfectament al dels clients dels mercats i mercadets. Es tracta d'un públic, en molts casos, familiar i que necessita proveir-se de productes frescos».