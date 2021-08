El turisme internacional recupera força i diu sentir-se segur a Tarragona

Després d'un juliol fluix i sostingut pels visitants catalans i espanyols, la primera quinzena d'agost està suposant l'arribada dels primers turistes europeus

El turisme internacional es torna a deixar veure per Tarragona. Després d'un mes de juliol fluix i sostingut pels visitants catalans i de la resta de l'Estat, l'agost està suposant un canvi de paradigma, encara que lluny del que era habitual abans de la pandèmia. La ciutat ha començat a nodrir-se els darrers dies de turistes estrangers, en bona part francesos, tot i que també abunden neerlandesos, belgues o alemanys. «La situació sanitària actual no ens ha tirat enrere», deia ahir en Karim, de París. Aquesta és l'opinió majoritària dels turistes consultats ahir pel Diari Més. De fet, la cinquena onada no ha afectat en excés l'ocupació hotelera en una ciutat amb múltiples al·licients. Per la Dounia i la Marion, d'un grup de sis belgues, el millor de la seva estada és «la platja», tot i que també aprofitaven per visitar els monuments: «És una ciutat molt bonica». Tot i la presència de joves, el perfil més habitual és el de les famílies, com la del Bellaard, dels Països Baixos, que aposten per una destinació «tranquil·la».

La Part Alta de Tarragona era ahir al migdia un constant formigueig de vianants. Bona part d'ells, estrangers que passejaven pel nucli antic de la ciutat per visitar els monuments que s'hi troben o, simplement, fent un tomb i aprofitant per endur-se algun record de les nombroses botigues de souvenirs que hi ha al carrer Major. Un matí de diumenge d'agost ennuvolat, lluny de convidar a gaudir de les platges de la Costa Daurada, era l'escenari perfecte per escoltar francès, alemany, neerlandès o belga pels estrets carrers de la Part Alta. Una imatge molt cara de veure fins ara aquest estiu i, sobretot, el de l'any passat.

«Sí, tenim més turistes que l'any passat», celebrava la Michaella, al capdavant de Souvenirs Tarraco. No obstant això, recalcava que encara s'està lluny de les xifres habituals: «Comparat amb un any normal, no arribem al 40% de caixa». Tot i així, «per sort es comença a notar una mica», admetia la Michaella. Des de la botiga de souvenirs Baracoa, en Celso també notava com aquest principi d'agost s'estava veient més estrangers pels carrers del centre de la ciutat: «Hi està havent un repunt del turisme internacional». L'Alejandra, de Calçats 19, coincidia amb els altres negocis del carrer Major i apuntava que bona part dels visitants eren «francesos».

Els establiments de la Part Alta i del centre de Tarragona no són els únics que han notat un increment els darrers dies de visitants estrangers. Xavi Mejuto, gerent de l'agència de guies turístics Itinere, apuntava que «es nota una mica en les visites, amb un augment lleuger del turisme europeu, especialment avui que fa núvol». Mejuto reconeixia que «hi ha més turisme del que esperava» i fins i tot s'atrevia a dir que «sembla un estiu normal». El gerent d'Itinere també destacava el protagonisme dels francesos envers la resta d'estrangers, això sí, encara per darrere del turisme català i de la resta de l'Estat, com València i les comunitats del nord. Tot i així, Ramon Comes, al capdavant de Tarraco Guide Bureau apuntava que el juliol havia estat fluix, «més o menys igual que l'any passat», tot i que celebrava l'«increment del turisme nacional». Si més no, Comes lamentava que «el turisme de fora no ha triat específicament Tarragona», pel que «ens hem de preguntar per què no s'ha triat com a destí familiar».

França, protagonista

En efecte, França és el país de procedència predominant entre els turistes que han apostat per Tarragona aquest estiu, sigui per passar-hi tota la seva estada, o bé fent-hi una visita d'un dia o dos provinents d'altres indrets de la Costa Daurada –com Salou, la Pineda o Torredembarra– o, fins i tot, de Barcelona. «El turisme estranger té un lleuger augment, una petita recuperació respecte el 2020», indicava Agustí Peyra. El president de Càmpings Tarragona Ciutat detallava que «fonamentalment es concreta en famílies franceses, alemanyes, holandeses i alguna belga», que conformen «el perfil habitual dels càmpings». Segons Peyra, enguany el turisme internacional està suposant entre el 30 i el 35% del total, mentre que abans de la pandèmia arribava al 50%. Amb tot, els càmpings de la ciutat preveuen una ocupació d'entre el 70% i el 80% aquest agost. Amb tot, els britànics i els visitants no europeus són els grans absents d'enguany.



Fil directe

Sigüenza (Guadalajara)

Chema

Sara i Miguel

Granada

«Jo visc a Vilafranca del Penedès i els meus pares m'han vingut a veure, i volia que visitessin Tarragona», explicava la Sara. El seu pare, en Miguel, admetia que amb la cinquena onada s'havien pensat el fet de viatjar. «La cosa torna a bullir», rematava la Sara.





Anna i Sergi

Terrassa

No tots els visitants venen a passar uns quants dies. Alguns, com l'Anna i el Sergi, fan una escapada d'un parell de dies. «No havia estat mai a la ciutat. Demà toca Cambrils», assegurava en Sergi, que explicava que «busquem aquest ambient».





Karim

París, França

Un parell de dies són els que passava la família del Karim a la ciutat. A banda, dues setmanes als parcs aquàtics de la Pineda. «Hem vingut per la història, l'arquitectura, i a mi m'agrada fer fotos», detallava en Karim. Van descobrir Tarragona gràcies a un fulletó.





Bellaard

Països Baixos

Torredembarra és la destinació escollida pel Bellaard i la seva família durant 10 dies. Ahir tocava visitar Tarragona: «Hem anat a l'Amfiteatre i a museus. Ens està agradant». «Vam reservar a l'últim minut i hem vingut en cotxe», detallava el neerlandès.





Dounia i Marion

Lieja, Bèlgica

Si bé el turisme familiar és el predominant, també hi havia grups de joves, com el de la Dounia i la Marion, que estan cinc dies a la ciutat. «Ens està encantant. Hem visitat els monuments i cada dia anem a la platja», i afegien que ho havien descobert a Google.