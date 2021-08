El Tarragona Music Festival tanca amb més de 15.000 espectadors

El director Sergio Solís assegura que ja s'està treballant en l'edició de l'any vinent

Aquesta passada nit el concert de la banda més en forma del pop català, Oques Grasses, oferia l'últim concert del Tarragona Music Festival, amb totes les entrades venudes, posant així la cirereta del pastís a aquesta primera edició que els organitzadors en paraules del director del certamen Sergio Solís, «valorem molt positivament en un any que la música en directe era més necessària que mai, però que ha hagut d'estar subjecta a limitacions pròpies d'aforaments i restriccions a causa de la pandèmia». Tot i així, els resultats «són molt encoratjadors, i ens anima a començar treballar ja de ple en la confecció del cartell de la pròxima edició, realitzant els primers contactes amb els artistes que ens agradaria comptar amb ells l'estiu de 2022 al Tarragona Music Festival».El director del festival també ha avançat que «aquesta mateixa tardor, el festival adaptarà en un format més petit, un cicle de concerts amb nous talents i bandes emergents de la província de Tarragona. Un compromís que des d'Abril Produccions sempre hem tingut amb la música que es fa a la nostra terra, i que ara creiem que ha arribat el moment d'oferir-los una plataforma com la nostra perquè aquests joves artistes tinguin una oportunitat en el món de la música». En les pròximes setmanes, des de la promotora del Tarragona Music Festival es donarà a conèixer tots els detalls, i la programació d'aquest nou cicle en petit format que tindrà lloc aquesta mateixa tardor amb joves valors musicals tarragonins.Aquesta primera edició del Tarragona Music Festival que acabava sobre l'escenari de la Tarraco Arena ha comptat amb les actuacions de Camilo, avantsala el 22 de juliol de la resta de concerts que configuraven el certamen. El dia 30 de juliol va ser el torn del cantant de trap argentí Duki, i vint-i-quatre hores més tard, el seu compatriota Trueno -tots dos de gira per Espanya- va portar Atrevido Tour al mateix escenari.El cantautor més important sorgit en els últims temps al nostre país, Pablo López, va actuar l'1 d'agost, amb el seu actual xou Mayday & Stay, i el dia 3 d'agost va ser el torn en aquest cas d'una cantautora que s'ha convertit en la veu més rellevant del panorama musical, Rozalén, que va presentar el seu últim treball El árbol y el bosque.El 4 d'agost, Nil Moliner va reivindicar sobre l'escenari de la Tarraco Arena que està en un moment immillorable de la seva carrera encadenant èxit rere èxit. Un dia més tard, el 5 d'agost, «el festival de tots per a tots» oferia un espectacle familiar per a tots els públics amb Dàmaris Gelabert amb les cançons infantils de Mou el cos i els seus anteriors èxits.El 6 d'agost, va arribar el directe d'Antonio José amb les cançons del seu àlbum més recent, Antídoto, que també van conquistar a un públic amb moltes ganes de concerts en viu. El 7 d'agost, una altra dona, Vanesa Martín, constatava que aquest és el millor moment de la seva carrera amb Siete veces sí. I aquesta passada nit, la banda catalana, Oques Grasses confirmaven que estan A tope con la Vida, títol del seu més recent treball, a l'escenari del Tarragona Music Festival amb entrades esgotades.