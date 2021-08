El barri del Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria celebrarà un Sant Roc marcat per la pandèmia

El dia 16 hi haurà les matinades, l'ofici de Sant Roc, un concert de la Xaranga Tocabemolls i el seguici de Sant Roc

Actualitzada 09/08/2021 a les 11:37

El barri del Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria celebrarà la festivitat de Sant Roc. Les circumstàncies sanitàries actuals impedeixen celebrar aquestes festes tradicionals amb la programació habitual.Amb tot, el dilluns 16 d'agost als seus carrers es podrà viure un tastet de la seva festa, amb les entitats de cultura popular pròpies del barri, les quals reprendran la seva activitat, recuperant el carrer amb les actuacions dels Gegants Vells, Gegants Vells petits, Drac de Sant Roc i el pilar d'homenatge de la Colla Jove.A les 8 hores del dia 16 hi haurà les tradicionals Matinades pels carrers Cós del Bou , Baixada Pescateria, Trinquet Nou i Trinquet Vell. A les 10 hores es farà la Salutació de Sant Roc als veïns del barri. pels carrers Cós del Bou i Baixada Pescateria, Trinquet Nou i Trinquet Vell acompanyats dels grups de grallers, i a les 10.45 l'Anada d'ofici que acabarà a les 11 a l'església de Sant Francesc. A les 12.45 les imatges de Sant Roc i la Mare de Déu d'Agost tornaran al barri amb la Tornada d'ofici.Finalment actuarà la Xaranga Tocabemolls que acompanyarà al seguici de Sant Roc i per finalitzar, la Colla Jove aixecarà un pilar d'homenatge. Per assistir a aquest darrer acte es poden comprar les entrades a entradium.com a partir del 12 d'agost.