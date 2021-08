Cotxes a gran velocitat continuen posant en alerta diversos barris de Ponent de Tarragona

Els conductors aprofitaven els carrers deserts del toc de queda vigent fins a la primavera per fer accelerades i derrapades, però el problema continua

Actualitzada 08/08/2021 a les 21:02

Veïns de diversos barris de Ponent alerten que no s'ha aconseguit posar remei a la presència de cotxes circulant a gran velocitat pels carrers de barris com Bonavista, la Granja o el Pilar. Aquesta és una problemàtica que asseguren que «es produeix des de fa anys», però que es va posar de nou de manifest durant la primavera. Llavors el toc de queda vivia les seves últimes setmanes de vigència, i aquest, amb els carrers deserts de vianants, era un context ideal per a les accelearcions i les derrapades. La fi del toc de queda no va solucionar el problema i, fins i tot, ara s'ha estès a les hores de llum. El nou toc de queda de la cinquena onada, aplicat a partir de la 1 h., torna a donar un coixí a aquests conductors.

«Hem d'esperar una desgràcia per tal que vingui la Guàrdia Urbana?», lamentava Loli Gutiérrez. La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista apuntava cap a una manca de presència policial que «si hi fossin, els conductors no ho farien». Gutiérrez detallava que els «tres o quatre cotxes van molt ràpid gairebé cada dia i fan frenades i derrapades a partir de les 22.30 h», tot i que assenyalava que «ho arriben a fer a qualsevol hora del dia, els és igual». «Pot passar un nen o un avi», alertava la representant veïnal. A Bonavista, Gutiérrez apuntava que els problemes es concentren als carrers Vint-i-dos, Vint-i-u, Quinze, Set o Vuit. «Als carrers Set i Vuit van posar ressalts perquè ho vam demanar, però no és suficient. Crec que volen sortir volant com a les pel·lícules», advertia Gutiérrez.

«Estava al carrer Sant Benilde fa un parell de dies, a les 20 h., i en vaig veure passar durant una hora. No era de nit», avisava Francisco Rosillo, que també apuntava a altres carrers com el de Menorca, on els cotxes passen «cada dos per tres» tot i la presència de ressalts. El president de l'Associació de Veïns de la Granja detallava que «no eren cotxes petits, sinó quatre o cinc de marca, com BMW o Mercedes». Rosillo va trobar-se una patrulla dels Mossos d'Esquadra i els va demanar que hi posessin remei, però «si no els enxampen, no hi poden fer res», lamentava, i afegia que «el problema és que com que no fan res, ho tornen a fer i sempre passa el mateix». El representant veïnal de la Granja reclamava un «escarment, ja que qui la fa, la paga». Rosillo apuntava que «deuen anar a uns 100 km/h».

El problema es reprodueix en altres barris, com el Pilar. «Aquesta nit he escoltat com feien derrapades. No ha disminuït», explicava ahir Alex Ayuso. El president de l'Associació de Veïns del Pilar apuntava als carrers de Prades o Riu Montsant com els predilectes pels conductors temeraris en aquesta zona: «No hi ha cap ressalt, els passos de zebra no es veuen i la recta és d'uns 300 metres». Ayuso, que avançava que és un problema que ha parlat «directament» amb l'Ajuntament, no creia que tot se solucionés amb ressalts a la carretera: «Volem que busquin algun sistema per tal que no corrin a aquesta velocitat, més igual quin, però no podem esperar a una desgràcia». El representant veïnal del Pilar assenyalava que els cotxes poden arribar «als 90 km/h» en un barri en el qual viuen «amb massa incivisme». «Cal actuar amb urgència», deia.