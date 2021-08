La zona de nidificació de corriols a Tamarit, ple de brossa i restes d'un macrobotellot

Ho denuncia l'associació La Sínia, que treballa en la preservació de la zona del Gaià

Actualitzada 08/08/2021 a les 17:15

Les restes d'un macrobotellot realitzat la matinada d'aquest diumenge és el trist paisatge que es podia veure a un espai natural de la importància del Vinyet, a la platja de Tamarit.«Vergonyós i indignant». Així ho qualificaven des de l'entitat ambiental La Sínia, que des de fa anys treballa en la gestió del patrimoni natural del Gaià.A les seves xarxes socials mostraven les imatges de les restes de brossa , «tot trepitjat i merda arreu», afegien. A la zona, a més, segons expliquen des de l'entitat, hi havia nidificat un corriol, que el dia anterior, s'havia pogut observar.En el missatge s'esmenta tant a l'Ajuntament de Tarragona com al d'Altafulla, en un reclam per mantenir la protecció en aquest espai natural del litoral tarragoní.