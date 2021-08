L'organització Igualdad Animal reclama que es retiri la llicència al vaixell incendiat a Tarragona

Afirma que malgrat les irregularitats que acumulava el vaixell se li havia deixat continuar l'activitat

Actualitzada 07/08/2021 a les 13:58

L'organització Igualdad Animal ha demanat que es retiri la llicència per a operar a Espanya al vaixell Elbeik, amb bandera de Togo i que ahir va sofrir un incendi a Tarragona que va obligar a evacuar als seus tripulants.La Fundación Igualdad Animal s'ha dirigit aquest dissabte al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a demanar que se li retiri l'autorització per a operar des d'Espanya, i ha assegurat que aquest vaixell ha estat ja expulsat d'altres ports per les immobilitzacions i sancions que acumula.L'incendi que afectava des d'ahir a aquest vaixell, especialitzat en el transport de bestiar i que estava atracat en la zona de fondeig del port a l'espera de carregar als animals en els pròxims dies, ha estat definitivament extingit aquesta matinada.L'organització animalista ha denunciat que els ports espanyols reben i fins i tot concedeixen certificats a vaixells que estan inclosos en 'llistes negres' i expulsats d'altres ports, i ha assegurat que la Guàrdia Civil va trobar greus irregularitats en benestar animal derivades de les males condicions del vaixell el mes de març passat i malgrat això les autoritats espanyoles van permetre que continués la seva activitat.Igualdad Animal ha denunciat també que en el cas del transport marítim les principals infraccions que denúncia se centren en el deficient estat de les embarcacions i en la falta de cures als animals.En una nota difosa avui, aquesta organització ha assenyalat que en molts casos es transporten animals en embarcacions que no són aptes; que estan ferits o malalts; que es carreguen en els vaixells amb violència; i que sofreixen esperes molt prolongades abans d'embarcar a temperatures extremes.