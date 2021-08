Extingit l'incendi al vaixell de transport de bestiar fondejat al port de Tarragona

El buc es va remolcar al dic de Llevant per facilitar l'extinció i els 18 tripulants van ser rescatats sans i estalvis

Actualitzada 07/08/2021 a les 10:30

L'incendi al vaixell de transport de bestiar fondejat en aigües exteriors del port de Tarragona ha estat donat per extingit aquest dissabte a les 6.15 hores del matí. El buc – de nom 'Elbeik' i amb la bandera de Togo- es va remolcar al dic de Llevant per facilitar les tasques d'extinció del foc amb mitjans de terra de Bombers de la Generalitat, Bombers del Parc Químic i Salvament Marítim. La Policia Portuària de Tarragona va rebre l'avís d'incendi ahir divendres a les 14.29 hores i les flames es concentraven sota el pont del vaixell. Els 18 tripulants de l'embarcació van ser rescatats sense haver de lamentar cap ferit i van ser traslladats amb remolcador al port de Tarragona, que a causa de l'incident va activar el seu pla d'autoprotecció.Fins a 37 efectius dels Bombers de la Generalitat distribuïts en una vintena de dotacions van participar en les tasques d'extinció del foc, que afectaven les tres cobertes de l'Elbeik. Inicialment, es van desplaçar tres comandaments per fer una avaluació de la situació. I posteriorment dos viatges més per transferir la resta de personal. En paral·lel, els canons d'aigua dels remolcadors de Salvament Marítim i els equips d'autoextinció del vaixell també han contribuït a apagar les flames, que s'haurien originat en la zona d'acomodació i estança –sota el pont del vaixell- pels voltants de les 14 hores.A les 18.30 hores, els Bombers ja treballaven en focus dispersos amb flama de baixa intensitat a la zona del pont de l'embarcació i a les 19.30 hores es va donar per finalitzada la primera fase d'extinció del foc. A partir de les 20.15 hores, el vaixell es va remolcar fins al dic de Llevant per poder actuar amb millors mitjans des de terra i extingir totalment l'incendi. Un cop amarrat entre els norais 18 a 24, cap a les 22.10 hores, els Bombers de la Generalitat i del Parc Químic de Tarragona han necessitat més de dues hores per poder declarar controlada totalment la situació.Durant tota la nit, els Bombers han estat refredant diferents zones del vaixell fins a l'extinció completa cap a les 10 d'aquest matí. Un cop inspeccionat el vaixell, s'ha comprovat que la força de les flames ha afectat totes les cobertes de l'embarcació. Un cop extingit l'incendi, els serveis portuaris del port de Tarragona han activat una gavarra de recollida de residus per tal de bombejar l'aigua antiincendis que ha quedat dintre del vaixell. L'aigua emprada per apagar l'incendi es recollirà i es tractarà com a residu per eliminar qualsevol risc per a l'entorn natural.El vaixell Elbeik és un vaixell tipus 'Livestock Carrier', (vaixell de càrrega d'animals) que navega amb bandera de la República del Togo. El vaixell té un calat de 5,5 metres, una eslora de 77 metres, una mànega de 14 metres i un arqueig brut (volum de càrrega) de 2.867 tones Moorson. L'Elbeik ha realitzat cinc operatives d'embarcament en els últims mesos a Tarragona. Entre les principals destinacions de les càrregues realitzades al port de Tarragona hi ha Turquia, Líban i Algèria.