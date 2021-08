La Guàrdia Civil intercepta una partida d'haixix descarregada a la zona del bosc de la Marquesa de Tarragona

La policia ha intervingut 68 fardells de droga, valorats en 3,5 milions d'euros

Investigadors de la Unitat de Policia Judicial juntament amb agents del Servei Fiscal de la Guàrdia Civil i del Servei Marítim, van interceptar la matinada del dimarts una partida de 68 fardells d'haixix, al voltant de 2400 kg, que estaven sent descarregats a la costa del terme de Tarragona.Així, la nit del 3 d'agost, agents del Servei Fiscal que realitzaven labors preventives de vigilància del litoral van observar com una embarcació s'aproximava a la costa, en direcció a una cala de molt difícil accés del litoral, en concret la cala de la Roca Plana, situada en una zona abrupta del bosc de la MarquesaAquest fet va aixecar les sospites dels agents que van disposar un operatiu de resposta a fi de neutralitzar la possible partida, desplaçant-se fins a la zona de la costa a la qual es dirigia l'embarcació. A l'arribada als voltants, els agents van observar com autors sense identificar havien disposat barricades i cadenes amb cadenats en els dos únics accessos a la cala, dificultant així l'arribada fins al lloc on s'estava produint el desembarcament de la droga.Els membres de l'organització criminal havien establert punts de vigilància per a avisar davant la possible arribada d'efectius policials i poder així emprendre la fugida amb rapidesa.Després d'adonar-se de la presència dels agents de la Guàrdia Civil, les persones que estaven participant en les labors de descàrrega van emprendre la fugida a peu pel bosc, abandonant els fardells i una furgoneta de càrrega.Així mateix, l'embarcació semirígida utilitzada per dur el carregament, ocupada per diverses persones va virar i va prendre rumb mar endins a gran velocitat, després de sortejar la presència d'una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona que s'havia desplaçat a la zona en la qual s'estava produint el desembarcament. Malgrat els esforços, el patruller del Servei Marítim no va poder donar abast a l'embarcació utilitzada pels narcotraficants que va fugir a gran velocitat.En el lloc es van trobar un total de 68 fardells d'haixix amb un pes de 2.400kg i un valor estimat de 3.500.000 €, així com una furgoneta de gran capacitat que anava a ser emprada per a transportar la droga.Les diligències han estat posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Tarragona.