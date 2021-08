Els veïns de Sant Pere i Sant Pau demanen més places d'aparcament

Sovint hi ha problemes per estacionar en punts com Violant d'Hongria, Quarta i Cinquena Promoció, Sardenya o Catalunya

Actualitzada 06/08/2021 a les 07:16

L'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau alerta que el barri necessita més places d'aparcament i demana a l'Ajuntament de Tarragona que hi posi remei. Aquesta zona de la ciutat ha crescut molt les darreres dècades. Però no només això, sinó que també s'hi ubica el campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili, un dels més grans i importants. D'aquesta manera, a més de la demanda d'aparcament per part dels veïns –a banda dels pàrquings privats, no hi ha cap alternativa soterrada–, s'hi ha de sumar els estudiants que durant el curs universitari es desplacen amb el seu vehicle fins a una facultat aïllada del centre de la ciutat i a la qual el més habitual és arribar en transport, sigui públic o privat.

Sant Pere i Sant Pau arribarà l'any vinent, el 2022, als 50 anys de vida. El barri s'ha fet gran quant a habitants i edificis, però el nombre d'aparcaments no ha crescut prou en consonància. «Abans cada família tenia un cotxe, ara un parell», afegia Lluís Trinitat. El president de l'associació veïnal indicava que «Sant Pere i Sant Pau s'està quedant petit». En aquest barri la pràctica totalitat dels aparcaments disponibles a la via pública són de zona blanca, és a dir, que no cal pagar per estacionar. Tot i així, existeixen problemes notoris per aparcar en algunes zones concretes. Quant als indrets crítics, Trinitat apuntava a «el carrer Violant d'Hongria, les places de la Quarta i Cinquena Promoció o el bloc Sardenya». El president veïnal de Sant Pere Sant Pau deia que «quan es construeixi a la plaça Catalunya es perdran molts llocs d'aparcament, encara més».

Generalment, el problema per trobar aparcament es dona especialment a partir del vespre i durant la nit, quan ja no hi ha pràcticament moviment dels vehicles estacionats. També passa durant les hores laborals en algunes zones: «De dia sobretot costa encara més al voltant dels col·legis de la Salle i Pràctiques i del campus de la universitat. Molta gent aparca a Països Catalans». Tot i així, Trinitat admetia que «a l'estiu és molt millor i a les nits de l'hivern no és tan complicat». Els veïns que viuen a la zona més allunyada del centre de Tarragona són «els tenen més problemes per buscar-se la vida», deia un Trinitat que afegia que «poden caminar 200 metres per arribar al destí des de l'aparcament». Amb tot, el president de l'AVV de Sant Pere i Sant Pau explicava que quan van començar les obres del carril bici educatiu, ja va parlar amb el conseller de Mobilitat, Xavi Puig, per avisar-lo «que tinguessin llocs pensats» en substitució dels que es perdran en alguns carrers. A més, cal tenir en compte que, quan plou amb intensitat, els llocs sota el pont que creua per sobre el carrer N queden inundats i, per tant, inutilitzats. Aquestes places es van estrenar el març. Més enllà de la senyalització de perill existent, no hi ha prevista cap actuació.

Algunes de les zones proposades per l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau per instal·lar pàrquings dissuasius són el terreny adjunt a la benzinera, l'antic aparcament per a camions –on encara no s'han fet les pistes esportives–, darrere les piscines o treure suc a la plaça Catalunya mentre aquesta no avanci en la seva construcció.