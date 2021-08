El nombre de sancions per abocaments il·legals es dispara aquest 2021 a Tarragona

Mentre que el 2020 es van interposar 28 expedients, enguany la xifra fins al juliol ja ha assolit les 44 multes, 39 de les quals de més de 4.000 euros

Actualitzada 05/08/2021 a les 22:46

Aquest 2021 gairebé ja s'han doblat el nombre de sancions per abocaments il·legals respecte a l'any passat. En només vuit mesos, fins al final de juliol, Tarragona va registrar 44 expedients sancionadors, mentre que durant tot l'any passat la xifra es va quedar en tan sols 28. Això fa que les multes sobre els grans abocaments il·legals realitzats fora de les àrees habilitades, com la deixalleria municipal, s'enfilin fins a 72 en poc més d'un any i mig, fent que la mitjana se situï en unes 7 o 8 cada mes.



De les d'enguany, la gran majoria han estat considerades de nivell greu, amb multes de més de 4.000 euros en 39 ocasions, mentre que només cinc han rebut la sanció lleu, de 1.000 euros. Per la seva banda, totes les multes de l'any passat van ser de caràcter greu. Gairebé tots els grans abocaments es realitzen per part d'empreses, pel que els particulars en queden majoritàriament fora. Aquest és el balanç que es desprèn de la campanya de persecució d'aquestes pràctiques iniciada per l'Ajuntament de Tarragona el desembre del 2019.

No tots els abocaments il·legals són sancionats, ja que no tots es detecten. Tot i l'increment de multes enguany, Jordi Fortuny no creia que les dades presentades ahir fossin dolentes: «D'abocaments crec que n'hi ha hagut menys, però ara som eficaços. Ara ja tenim un mapa de punts delictius». El conseller de Neteja de l'Ajuntament celebrava que l'«eliminació dels antics abocadors il·legals típics, on ja no se'n produeixen». Això sí, aquests s'han traslladat en altres punts del terme municipal, tant urbans com naturals. Fortuny feia referència a diversos polígons privats, el polígon del Francolí, la zona del PP-9, el camí de la Coma, el mercat de Bonavista, el camí del Llorito, el camí del Nàstic, Rodolat del Moro o Sant Salvador. Per exemple, en aquest punt recentment es va sancionar un buidatge de pisos al costat d'uns contenidors. Aquest juliol també es van detectar 210 sacs de runa a Bonavista. Com a curiositat, en un abocament il·legal d'enguany –entre el camí del Llorito i la urbanització del Balcó de Tarragona– la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Guàrdia Urbana va detectar restes de plantacions il·legals de marihuana, fet que va servir després als cossos policials per detectar l'origen d'aquesta activitat i finalment sancionar-la.

Des del consistori defensen que «sovint no són abocaments de ciutadans de Tarragona, sinó d'empreses amb influència a la comarca, fins i tot no radicades a la ciutat, però que veuen en un terme municipal tan gran i dispers un terreny adobat». En aquest sentit, el consistori ha facilitat enguany l'entrada d'empreses a la deixalleria municipal. Si més no, els ciutadans tampoc se salven dels abocaments il·legals, encara que aquests acostumen a ser molt més reduïts i al costat d'illes de contenidors. Així, s'han posat 348 multes a particulars des d'inicis del 2020, que van dels 100 als 300 euros. «De les 600 illes de contenidors, unes 40 són punts negres», admetia Fortuny. No obstant això, el conseller de Neteja agraïa la col·laboració ciutadana: «L'Ajuntament sol no pot abordar tota la problemàtica i aquesta col·laboració és important per ser efectius i per facilitar-nos la feina». Així, el conseller republicà celebrava que «si el ciutadà veu que ets efectiu, col·labora».

Els mesos d'estiu són especialment intensos per l'equip de Neteja de l'Ajuntament de Tarragona, sobretot pel que fa a l'abocament de voluminosos a la via pública. «Per Sant Joan abans es feien fogueres i s'aprofitava per cremar-ho tot, però ara es deixa al carrer per no haver de portar-ho a la deixalleria. Això implica reforçar les accions», explicava Jordi Fortuny. Així, des del juliol fins a finals de setembre el consistori ha contractat 13 persones addicionals. La recollida de mobles incorpora dos dies i passa a ser de dilluns a dissabte.