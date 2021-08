Covestro augmenta un 83,5% les vendes en el segon trímetre d'enguany

L'empresa assoleix uns ingressos nets de 449 MEUR i confirma les previsions de creixement per al 2021

Actualitzada 06/08/2021 a les 12:37

Covestro tanca un «sòlid» segon trimestre amb un elevat increment dels beneficis i consolida la previsió de creixement per al 2021. Les vendes del grup han superat els 3.900 milions d'euros, més del 83,5% interanual, i assoleix un ebitda (beneficis abans de descomptar despeses) de 817 milions d'euros, un creixement de més del 500% (125 MEUR el 2020). Els ingressos nets de la companyia han estat de 449 MEUR. Covestro s'ha beneficiat de la recuperació de la demanda global, que s'havia vist reduïda en el mateix període de 2020 per la pandèmia, i s'ha consolidat en el negoci de les resines i els materials funcionals (RFM) després d'adquirir, de forma efectiva el passat mes d'abril, la Royal DSM, especialitzada en resines de revestiments.El grup ha augmentat «considerablement», en un 35%, els volums bàsics venuts, deu punts per la consolidació del negoci de resines. L'augment interanual de les vendes, del 83,5% -per sobre dels 3.900 milions d'euros-, s'ha donat també per l'augment dels preus.En canvi, Covestro també ha patit aturades de producció a Amèrica del Nord, a causa de fenòmens meteorològics i per les limitacions de matèries primeres que han afectat la disponibilitat de producte. Amb tot, el grup preveu que l'ebitda creixerà entre els 2.700 i 3.100 milions d'euros enguany, com a resultat d'uns millors marges previstos per a la segona meitat de l'any.Des de l'1 de juliol, Covestro ha reorganitzat les tres unitats de negocis anteriors (poliuretans, policarbonats, i revestiments, adhesius i productes especials) en set entitats de negoci que s'organitzen segons els factors d'èxit i adaptant-se a les necessitats dels clients i els requisits del mercat. Així s'ajusten els processos de producció perquè siguin «rendibles i sostenibles». El grup preveu, en un futur, distingir entre els materials d'alt rendiment i les solucions i especialitats.El balanç dels primers sis mesos de l'any deixa un augment dels volums bàsics venuts del 18,9% i un increment de les vendes del 47,1%, uns 7.300 milions d'euros. L'augment de preus de venda ha compensat «amb escreix» l'augment del preu de les matèries primeres i l'ebitda del grup se situa en els 1.600 milions d'euros (379 milions, el primer semestre del 2020). Els ingressos nets dels primers sis mesos de 2021 han estat de 842 milions d'euros.