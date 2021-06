Tarragona pot multar amb 300 euros posar una rentadora de matinada

Utilitzar electrodomèstics que molestin als veïns entre les 22 i les 8 hores pot incomplir les ordenances de molts municipis

Actualitzada 07/06/2021 a les 23:21

Posar una rentadora o utilitzar electrodomèstics de matinada, la franja més barata entre setmana amb l'entrada en vigor de la nova tarifa de la llum, pot ser sancionat amb 300 euros a la ciutat de Tarragona, sempre que aquesta activitat causi molèsties als veïns. Així ho estableix l'Ordenança de Convivència municipal, en l'article 143, que si bé no parla concretament d'electrodomèstics sí que assenyala que no està permesa, en general, «la realització de qualsevol activitat que provoqui molèsties al veïnat per causa del soroll», que és considerada com a falta greu.

Això té especial interès amb els nous preus de l'electricitat, que es divideixen en tres franges horàries, i que funcionen des del passat dia 1 de juny. El període d'hora punta, amb un cost més elevat, està comprès entre les 10 i les dues del 14 hores i les 18 i les 22 de la tarda. El segon tram, amb cost entremig, se situa entre les 8 i les 10 hores del matí, les 14 i les 18 hores de la tarda i les 22 i les 00 hores. La tarifa vall, la més barata, es dona entre mitjanit i les 8 del matí i s'aplica també durant totes les hores dels caps de setmana i festius. És per aquest motiu que, entre setmana, moltes persones poden pensar que la millor opció és utilitzar els electrodomèstics entre les 00 i les 8 hores, de matinada, però cal tenir en compte que, si aquests provoquen un fort soroll que pugui molestar els veïns, poden comportar una sanció econòmica.

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), «el nivell de soroll durant el cicle de rentada se situa entre 46 dB, en el millor dels casos, i 57 dB, en el pitjor. Pel que fa al centrifugat, aquest pot oscil·lar entre 58-70,5 dB». Partint d'aquestes xifres, cal tenir en compte que en el cas concret de Tarragona no està permès dur a terme qualsevol activitat que superi els 30 dB entre les 22 i les 8 hores del matí. És probable que aquells habitatges que tinguin la rentadora a l'interior del domicili no molestin la resta de veïns, però cal destacar que a l'estiu molta gent dorm amb les finestres obertes i les persones que tinguin la rentadora en un pati interior o en un balcó tenen més probabilitats de pertorbar el descans de la resta de veïns.

Amb tot, fonts municipals asseguraven a Diari Més que, de la mateixa manera que en els casos que es causen molèsties de matinada per altres activitats, com festes, crits o per part d'algun animal domèstic, el procediment que segueix la Guàrdia Urbana és desplaçar-se fins al domicili i comprovar que aquell soroll supera el límit permès, i un cop confirmat, es fa una mediació per tal de cessar les molèsties. És en el cas que aquestes siguin reiterades que els agents interposaran una sanció a qui incompleixi la normativa.

Així, són molts els municipis que estableixen en les seves ordenances de civisme i convivència els límits de soroll permesos en habitatges en les diferents franges horàries del dia. En aquest sentit, pobles i ciutats com Reus, Cambrils, Torredembarra i Valls, entre altres, també indiquen en els seus reglaments que de matinada no es poden sobrepassar certs llindars de decibels per garantir el correcte descans de la resta de veïns.