La Tabacalera de Tarragona ha acollit el rodatge de 'Los renglones torcidos de Dios'

La gravació de la pel·lícula inspirada en la novel·la de Torcuato Luca de Tena ha mantingut l'espai aïllat durant dues setmanes

Actualitzada 08/06/2021 a les 07:17

El recinte de l'antiga Tabacalera de Tarragona ha acollit el rodatge de la nova pel·lícula Los renglones torcidos de Dios, segons ha pogut saber el Diari Més. L'espai, majoritàriament en desús, ha estat un dels escenaris escollits per ambientar-hi el film inspirat en la novel·la de Torcuato Luca de Tena. D'aquesta manera, la Tabacalera ha estat aïllada durant dues setmanes, ja que el rodatge va començar el cap de setmana del 22 i 23 de maig i hauria acabat el diumenge. Durant aquest temps, l'entrada principal del recinte, al passeig de la independència, va estar tallat i ocultat per tal de garantir la privacitat i el secretisme que necessiten un rodatge cinematogràfic. A més, al carrer de Manuel de Falla, el tram que toca a la Tabacalera va tenir prohibit l'estacionament. El film s'estrenarà als cinemes l'any vinent, el 2022.

La gravació hauria començat en alguna altra ciutat el passat 7 de maig, per després acabar arribant a Tarragona, en la qual hi han participat diversos figurants tarragonins d'entre 30 i 80 anys. L'actiu Bárbara Lennie serà la protagonista de Los renglones torcidos de Dios. La madrilenya és coneguda per haver protagonitzat recentment la sèrie de Netflix El desorden que dejas, així com, ja fa uns anys, haver aparegut a les sèries de Televisió Espanyola Amar en tiempos revueltos i Aguila Roja. Mentrestant, a la gran pantalla destaca el seu paper a Magical Girl, el qual li va valdre el premi Goya a millor actriu l'any 2014.

La pel·lícula és una producció de Nostromo Pictures, té guió de Guillem Clua i està sent dirigida per Oriol Paulo, un dels directors espanyols més reconeguts en el terreny del thriller. El barceloní ja ha dirigit pel·lícules d'èxit com Durant la tempesta o Contratemps. A més, l'any passat va estrenar a Netflix la sèrie El inocente, amb Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado i Juana Acosta entre els actors.

Les antigues instal·lacions de la Tabacalera serien un lloc idoni per ser un dels escenaris de la pel·lícula. La novel·la Los renglones torcidos de Dios, escrita per Torcuato Luca de Tena el 1979, se centra en la història d'una dona anomenada Alice Gould. Aquesta és internada en un pavelló psiquiàtric, espai que s'assimila en certa manera al recinte tarragoní, que compta amb diversos edificis. L'obra és un drama negre en el qual la protagonista internada creu ser una investigadora privada a càrrec d'un equip de detectius en ple procés d'investigació. Segons els metges, es tracta d'una persona paranoica obsessiva que ha atemptat contra la vida del seu marit. L'adaptació dirigida per Paulo serà una versió modernitzada de la novel·la publicada ara fa 43 anys.