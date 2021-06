L'oposició critica que es prescindeixi de l'estudi anual de demanda turística a Tarragona

El Patronat de Turisme defensa no s'ha contractat per les restriccions, però assegura que el servei es pot recuperar si aquestes s'aixequen

Actualitzada 07/06/2021 a les 20:16

Els grups municipals de l'oposició de l'Ajuntament de Tarragona denuncien que, per primera vegada en els últims 15 anys, es prescindeixi de l'estudi de demanda turística que anualment elabora l'Observatori Eurecat. El servei analitza tant l'oferta com la demanda del sector a la ciutat i enguany el Patronat ha decidit no contractar el gruix de l'estudi, el de la demanda, que consisteix en un treball de camp amb enquestes als turistes per conèixer els motius pels quals han escollit Tarragona, la seva procedència, el temps que s'hi estaran, el mètode i l'antelació de reserva del viatge, els mitjans de transport utilitzats i les activitats realitzades, etc., és a dir, que serveix per crear un perfil del turista que visita la ciutat. L'argument del patronat és que les restriccions actuals no permeten l'arribada de turistes i, per tant, «els resultats no serien significatius», malgrat que l'any passat també va ser un any complicat per la pandèmia de la covid-19 i que la previsió és que aquest estiu sigui més semblant a una temporada normal. No obstant això, des del consistori tarragoní defensen que és possible recuperar el servei un cop comencin a arribar turistes i que així es farà si es dona el cas. De fet, assenyalen que a l'últim modificatiu de crèdit aprovat, de 12 milions d'euros, hi ha una partida per contractar novament el servei.

Amb tot, el portaveu del PP, José Luis Martín, assenyala que «l'any passat es va fer l'estudi perquè ja el vam deixar adjudicat nosaltres en l'anterior mandat» i denuncia que «la regidora de Turisme, Cinta Pastó, va faltar a la veritat en ser preguntada pel PP sobre les dades turístiques de la Setmana Santa 2021, en al·legar que no es tenien a disposició perquè van decidir a última hora «rebaixar costos» en aquest contracte davant les restriccions anunciades al març pel govern espanyol. És mentida perquè aquesta decisió es va prendre molt abans, a finals de l'any passat». «La desatenció i l'oblit de la gestió i promoció turística ha arribat a límits mai vists a Tarragona», lamenta també Martín, que afegeix que «tots els patronats de turisme de la Costa Daurada tenen contractat i vigent aquest servei per a l'any 2021, i es tracta d'un servei que Tarragona té des de fa més de 15 anys, amb diferents partits al capdavant del govern de la ciutat». Finalment, el popular critica també que d'ençà que es va destituir l'anterior gerent del Patronat de Turisme, el febrer de 2020, «l'actual equip de govern no ha tornat a donar a conèixer cap balanç turístic de la ciutat, cap roda de premsa sobre aquest tema ni cap informació per a la ciutadania i el sector».

Per altra banda, Berni Álvarez, regidor del grup municipal del PSC, denuncia també que «no és una bona decisió retirar aquest servei quan es veu que, a poc a poc, es recupera el turisme i es preveu un estiu més o menys bo». Álvarez afegia que, en una situació com l'actual, «interessa més que mai quin tipus de turisme ve amb aquestes restriccions. Tot el que sigui donar vida al turisme és bo i prescindir d'elements com aquest estudi em sembla una imprudència».

Pel que fa a la CUP, la seva portaveu, Eva Miguel, assenyala que «no té cap sentit que l'estudi es pogués fer l'any passat i no aquest estiu», i afegeix que «aquest ajudaria a comparar els resultats amb el del turisme prepandèmia i a conèixer els canvis, gustos i demandes del turisme actual». Miguel comenta, sobre això, que «tot plegat apunta a una manca de projecte, com a conseqüència de no tenir gerència al Patronat de Turisme».

En la mateixa línia, el portaveu de Junts, Dídac Nadal, també es mostra preocupat pel sector a la ciutat i diu que «conèixer el perfil dels nostres visitants és molt important i és imprescindible activar, al més aviat possible, accions per donar suport i acompanyar el turisme, un dels sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la covid-19».

Finalment, Lorena de la Fuente, portaveu de Cs, assegura que «hi ha una falta de lideratge del govern amb el turisme de la ciutat i amb les empreses que viuen del sector, tenint en compte que l'estiu és la temporada clau pel turisme i que, a més, estem sortint d'una pandèmia que ha afectat moltes famílies».