L'Ajuntament de Tarragona arranja l'ascensor de l'Amfiteatre per enèsima vegada

El 2021 ha patit almenys quatre actes vandàlics

Actualitzada 07/06/2021 a les 20:22

L'Ajuntament de Tarragona ha arranjat per enèsima vegada l'ascensor de l'Amfiteatre, que uneix la Via Augusta amb el Parc de les Tres Granotes, el qual ha estat fora de funcionament durant el cap de setmana després d'haver patit el quart acte vandàlic d'aquest 2021. En tres d'aquestes ocasions, com en aquesta última, un o més individus van treure la porta de la cabina de les guies amb puntades de peu. En l'altra, els incívics van trencar el panell d'il·luminació de l'interior de l'elevador i hi van fer diverses pintades.

El consistori està més que fart d'aquests episodis, que provoquen que l'equipament estigui fora de servei i dificulta la seva funció, que és la de permetre i facilitar l'accessibilitat al parc i a la Via Augusta a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Les càmeres hauran d'esperar

Per tot plegat, el govern municipal va decidir que instal·laria càmeres de seguretat a l'interior de la cabina per tal d'identificar les persones que provoquen aquests desperfectes, que a més tenen un alt cost econòmic, i sancionar-les i prendre les mesures legals corresponents. Ara, però, hi ha hagut un canvi de plans i aquesta mesura dissuasòria arribarà més tard del previst. La idea era col·locar les càmeres a l'interior de l'ascensor, malgrat que molts d'aquests actes es realitzaven des de fora de la cabina, perquè instal·lar-les fora obligava que aquesta mesura fos aprovada per la Comissió de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, tràmit que podria allargar el procés fins als sis mesos. No obstant això, fonts municipals asseguren que la normativa ha canviat i col·locar les càmeres a l'interior també hauria de passar per la comissió, de manera que ara s'estudia si, havent de fer el mateix procediment, val més la pena instal·lar-les dins o fora.