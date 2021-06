Els comerciants celebren la progressiva reducció de les restriccions

Els negocis del centre són optimistes amb l'arribada de visitants aquest estiu, mentre que a Ponent es conformen amb el nivell actual

Actualitzada 08/06/2021 a les 07:40

Els comerços de la ciutat comencen a respirar una mica més tranquils després d'un any i tres mesos de pandèmia. No va ser fins a la segona quinzena de març que els negocis no essencials van poder obrir els caps de setmana. Fins aleshores, van estar-ne deu de consecutius tancats, amb l'enduriment de les restriccions després de Reis. Gairebé un trimestre després de la reobertura els dissabtes –per alguns, també diumenges–, les mesures per contenir la pandèmia han anat a menys gràcies a la bona evolució sanitària i el ritme de vacunació.

Ara, els comerciants tarragonins valoren positivament el progressiu alleujament de les restriccions, ja sobretot centrat en l'ampliació d'horaris d'obertura i limitacions d'aforament. Davant un estiu que hauria d'anar cada cop millor, els botiguers i restauradors de Tarragona es planten a les portes d'aquesta temporada amb optimisme, especialment al centre de la ciutat, on l'impacte econòmic dels visitants s'accentua als mesos estivals. Si més no, els negocis de Ponent, amb una influència escassa de turisme, ja preveuen un estiu tranquil, similar al dels darrers anys abans de la pandèmia.

«L'enfocament és positiu, la cosa està començant a arrencar», celebrava Judith Sentís. La dinamitzadora de l'associació comerciant Via T confirmava que «la millora progressiva de les restriccions» ha estat clau les darreres setmanes. Fins ara, el client local ha estat el gran aliat dels comerços del centre, segons Sentís: «Hem d'intentar que la gent es mantingui amb la consciència de consumir al comerç de proximitat, que som qui ha estat obert al seu voltant i toca donar-nos suport». La representant de la Via T demanava «una crida a la solidaritat» a mesura que «les restriccions als centres comercials es vagin alleugerint». «Com a cosa positiva, amb la pandèmia la gent encara prefereix comprar al centre de la ciutat mentre passeja», indicava Sentís.

Un altre dels efectes col·laterals de la retirada de limitacions ha estat que els clients s'han tornat a esponjar de nou al llarg del dia i de la setmana, tal com apuntava Sentís: «Com que ara la gent pot fer més activitats i també obrim més hores, ara hi ha més dispersió en la clientela». De cara a l'estiu, els comerciants del centre són optimistes: «Aquest any ha de ser millor que el passat, que ja es va salvar dignament». Ara per ara, els botiguers no estan notant massa afluència de visitants, que Sentís assegurava que «es notarà més a partir de finals de juny, sobretot amb famílies del país, quan els petits acabin el curs». El turisme internacional és més incert.

Mentrestant, a Ponent també estan satisfets amb com l'evolució favorable de la pandèmia està permetent recuperar oxigen als comerços dels seus barris. «Qui ha respirat del tot és la restauració, les terrasses estan plenes de gent asseguda», celebrava Vicenç Capilla, president de l'Associació de Comerciants i Empresaris Tarragona Ponent. En aquests barris, l'impacte del turisme aquest estiu serà escàs, ja que «són negocis tradicionals i la clientela són veïns fidels», però també són optimistes per l'estiu. Capilla deia que «tenim esperança que vagi millor, amb encara menys restriccions, sense mascareta i més aforament».