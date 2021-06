Roba un cotxe al barri de Riu Clar de Tarragona i circula per una vorera esquivant vianants

L'autor dels fets ja havia escapat quan van arribar la Guàrdia Urbana i el propietari del vehicle robat

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:20

Els veïns del barri de Riu Clar de Tarragona van presenciar dissabte a la tarda com un individu circulava amb un vehicle robat per una ampla vorera reservada per als vianants que va del Bloc 12 al Bloc 15, esquivant algunes persones que passejaven per l'espai. Així ho denunciaven ahir alguns veïns a les xarxes socials, i lamentaven la tardança de la Guàrdia Urbana per arribar al lloc dels fets, ja que quan ho van fer l'autor ja havia marxat.

Segons fonts municipals, els agents de la Guàrdia Urbana van rebre un avís per conducció temerària a la zona pocs minuts abans de les 21 hores. Quan van arribar les dues dotacions es van trobar amb el vehicle frenat al costat d'una tanca de vegetació que separa els habitatges del carrer, just en un punt on la vorera es feia més estreta. La persona que l'havia conduït i, segons la denúncia a les xarxes socials, els qui l'acompanyaven, ja havien fugit. Mentre els agents de la policia municipal estaven immobilitzant i identificant el vehicle, va aparèixer al lloc dels fets el propietari del cotxe, que va procedir a posar una denúncia assegurant que li havien robat.

Afortunadament no es va haver de lamentar ferits, malgrat la perillositat dels fets. Amb tot, en la publicació a les xarxes socials els veïns denunciaven, per una banda, que la policia va arribar quan els autors ja havien marxat, tot i la «multitud» de trucades que havien fet els testimonis. Per altra banda, reclamen instaurar patrulles satèl·lit fixes als barris de Ponent per evitar fets com el de dissabte.