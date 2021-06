Les zones de reanimació hospitalària superen el soroll recomanat per l'OMS

Segons un estudi presentat aquest dilluns en la Jornada de Recerca del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona

El soroll a l'àrea hospitalària de reanimació és superior als 40 decibels recomanat per l'OMS per a l'àmbit sanitari, segons un estudi presentat aquest dilluns en la Jornada de Recerca del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA).L'autora de l'estudi, la infermera Eulàlia Pont, ha mesurat durant tres mesos els nivells de soroll en una sala de reanimació i ha constatat que, en molts moments, s'arriba als 79 decibels, quan a partir de 75 es considera nociu per a la salut.Els moments més sorollosos es concentren d'una a dues en el torn de matí i de sis a vuit en el de la tarda, i les principals fonts són les converses entre sanitaris, telèfons, alarmes, monitors, el trànsit de lliteres i carros de material.Pont ha assenyalat que, una vegada identificat el problema del soroll, pot prevenir-se amb accions senzilles que serien un «gran pas» per pal·liar «aquest contaminant invisible que produeix efectes negatius en l'ésser humà, tant fisiològics com psicosomàtics».Cada 10 decibels fan 10 vegades més intens un so i la contaminació acústica genera estrès, problemes de son, falta de descans, hipertensió, ansietat, mal de cap i problemes digestius.