La Conselleria de Comerç engega la campanya Som Dinàmics de la mà de Starraco Unlimited

La iniciativa contempla deu activitats relacionades amb la ciència ficció i la fantasia a zones comercials del centre i dels barris de Tarragona

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:57

Sorteigs d'entrades gràcies a l'app Som Comerç TGN

Des de la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona es posa en marxa la campanya “Som Dinàmics”, una iniciativa amb un total de deu activitats relacionades amb la ciència ficció i la fantasia per amenitzar els carrers de la ciutat, animar a les passejades per les zones comercials del centre i els barris de la ciutat i implicar al comerç local. 'Som Dinàmics' es durà a terme durant els dies 12, 13, 18 i 19 de juny de la mà de Starraco Unlimited, associació organitzadora de l'esdeveniment homònim que es realitzarà a la ciutat de Tarragona els propers dies 3 i 4 de juliol.'Som Dinàmics' vol servir de fet per impulsar i promocionar l'esdeveniment Starraco Unlimited, de manera que, en paraules de la consellera de Comerç, María José López, «el comerç local també es beneficiï d'una injecció extra de visitants a la ciutat, que sumaran compres als negocis i la restauració local».El tret de sortida de 'Som Dinàmics' serà el dia 12 de juny amb una jornada de desfilades de personatges de la saga Star Wars i un punt de fotomatón. A les 10 h del matí arrencarà la comitiva des de la plaça Verdaguer per acabar al Balcó del Mediterrani, on la ciutadania podrà fer-se fotos amb els personatges a un fotomatón professional on tothom que vulgui rebrà la fotografia impresa com a record. L'activitat es repetirà a la tarda, de 17 a 20 h: començarà a plaça Corsini, farà un trajecte pels carrers Ramón y Cajal, Prat de la Riba i Colom i acabarà novament a plaça Corsini amb una nova sessió defotomatón. El mateix dissabte 12 de juny i de forma paral·lela es faran exhibicions de Soft Combat a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau de 10 a 13 h; i al Moll de Pescadors, de 17 a 20 h.La campanya continuarà diumenge 13 de juny, quan personatges caracteritzats del wargame Warhammer passejaran pel Mercat de Bonavista d'11 a 14 h; i divendres 18 de juny, de 18 a 20 h, al parc de les Lletres Catalanes (Vall de l'Arrabassada), on es farà una exhibició d'espases làser tipus Star Wars.Finalment, dissabte 19 de juny, un grup de superheroïnes encapçalades per SU, la icona de Starraco Unlimited, desfilarà de 10 a 13 h pel nucli antic de Tarragona. A més, tornaran les actuacions de Soft Combat, aquesta vegada a la plaça del Centre Cívic de Torreforta, de 10 a 13 h, i a la tarda de 17 a 20 h, a la Rambla de Campclar. En sessió de tarda, la plaça de l'Església del barri de Sant Salvador serà l'escenari d'una exhibició de Quidditch, l'esport protagonista de les sagues de Harry Potter.En el marc de la campanya 'Som Dinàmics' de la Conselleria de Comerç es faran 3 sorteigs d'una entrada doble cada un per a l'esdeveniment Starraco Unlimited. Per participar-hi només cal registrar una compra amb l'app Som Comerç TGN entre el 7 i el 27 de juny. Cada setmana es farà un sorteig entre les compres realitzades durant la setmana i el dilluns següent se'n donarà a conèixer al guanyador. Els sorteigs s'han pogut organitzar gràcies a la col·laboració entre el Palau Firal i de Congressos, l'Associació Starrco Unlimited i la Conselleria de Comerç, impulsora de l'app Som Comerç TGN.