L'Ajuntament de Tarragona convoca una línia de subvencions per les entitats del Seguici Popular

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:17

L'Ajuntament de Tarragona convoca de manera excepcional per enguany una línia de subvencions per a entitats del Seguici Popular a fi i efecte de compensar la situació i l'aturada en les activitats habituals d'aquestes entitats provocada per la crisi sanitària de la covid-19. Tal com ha expressat l'alcalde i conseller de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, «l'objectiu de la convocatòria és facilitar a les entitats la represa de la cultura popular en les millors condicions possibles».Son objecte de la subvenció les despeses de funcionament de l'entitat i les despeses específiques de la seva activitat, com per exemple, l'adquisició de vestuari o la restauració d'algun element.La presentació de la sol·licitud per demanar la subvenció s'ha de fer mitjançant registre abans del proper 31 de juliol.Cada entitat del Seguici pot sol·licitar fins a un màxim de 1.000€. L'import total que l'Ajuntament destinarà a la subvenció és de 20.000 €.