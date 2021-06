El Port de Tarragona millora el ferm en diferents punts de les seves instal·lacions

Es tracta de millores preventives en zones d'alta ocupació

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:39

Millores més específiques en el moll d'Aragó

El Port de Tarragona destina més de 660.000 euros en dos projectes per millorar els ferms d'algunes de les zones portuàries que suporten una alta freqüentació de trànsit rodat pesant.El Port és una infraestructura que, per la seva capacitat logística i d'emmagatzematge, presenta punts amb una alta intensitat de trànsit rodat i d'ocupació amb maquinària, material logístic i càrrega, per la qual cosa els requeriments sobre els ferms són exigents. Des de fa anys la política de l'APT és la d'actuar per a millorar la capacitat d'aquestes zones per augmentar la durabilitat dels paviments.Els projectes que ara es posen en marxa identificaran les zones en què els ferms requereixen aquesta millora i aplicaran una solució tècnica per a cadascuna d'elles, amb l'objectiu de minimitzar la inversió en futures intervencions. Les solucions adoptades s'unifiquen per a harmonitzar-les i simplificar l'execució amb l'estalvi conseqüent de costos. El primer projecte de millora aprovat per l'Autoritat Portuària de Tarragona per aquestes millores el pressupost és de 339.880 euros i te un termini d'execució de l'obra és de 2 mesos.El segon projecte de millora, més específica i acotada, té un pressupost destinat de 325.465 euros i actuarà en diverses zones del Moll Aragó. Es farà per fases i per zones concretes per evitar interrompre les operatives portuàries durant els dos mesos d'execució de l'obra.El Moll d'Aragó és una de les zones del port on, a més del trànsit anterior, es donen circumstàncies concretes que augmenten la pressió sobre el ferm. Aquestes zones presenten una concentració de naus d'emmagatzematge de diversos tràfics, amb un constant moviment d'entrada i sortida per part de camions i pales carregadores i transportadores d'alt tonatge.Tant és així, que a més a més de les causes abans esmentades, en els dos vials transversals principals del Moll Aragó s'afegeix el mal estat del ferm existent i l'antiguitat del mateix, per la qual cosa es fa necessària l'actualització i millora del ferm en aquests vials transversals.