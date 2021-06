El PDeCAT denuncia que Tarragona es troba a la cua en competitivitat econòmica i fiscal

El Partit Demòcrata reclama menys pressió fiscal i més incentius a l'activitat econòmica

El Partit Demòcrata (PDeCAT) assenyala que en l'estudi Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021, elaborat per l'equip acadèmic de la Fundación para el Avance de la Libertad, que analitza l'acompliment econòmic, la pressió fiscal, l'intervencionisme municipal i la magnitud de la plantilla de les 50 ciutats més grans de l'estat, Tarragona apareix en la posició número 48, amb tan sols 41,16 punts sobre 100, i la nota de «llibertat econòmica insuficient».El president local del PDeCAT, Ramon Vilaltella, posa de manifest que «Tarragona fa anys que estem sofrint una pressió fiscal elevadíssima i que estem a la cua en quant a competitivitat econòmica, ja que a majors impostos, menor activitat econòmica i menor recaptació». «Tarragona tenim un cost per càpita dels serveis molt elevat i uns impostos comparativament molt alts, el que és insostenible per les butxaques dels tarragonins» ha afirmat Vilaltella.Vilaltella critica que «el govern municipal d'ERC i En Comú Podem va aprovar una forta pujada d'impostos, tributs i taxes per al passat exercici 2020, que no ha revertit aquest 2021. L'IBI va pujar un 3%, les escombraries es van incrementar un 12%, l'aigua d'EMATSA, un 3%, i la plusvàlua, un 30%».«El cas de l'IBI és flagrant. Tarragona tenim un dels impostos més alts de l'estat. El tipus impositiu per a habitatges és 0,95%, mentre que per a immobles d'ús comercial, turístic o industrial és l'1,2%. Altres ciutats similars tenen uns tipus més baixos: Lleida un 0,7%, Palència un 0,55%, Pamplona un 0,38% o Sant Sebastià un 0,19%» remarca Vilaltella.«Aquesta situació empitjorarà amb l'entrada de la CUP al govern municipal. El pacte entre ERC, En Comú Podem i els anticapitalistes preveu pujar encara més els impostos, frenar l'activitat econòmica posant traves, per exemple a les terrasses de bars i restaurants, i municipalitzar serveis públics, el que es pagarà amb els diners dels tarragonins i provocarà l'encariment dels serveis» denuncia Vilaltella.«La pandèmia ha generat una forta crisi econòmica. Molts negocis estan tancant, molta gent es queda sense feina i veuen minvats els seus ingressos. Des del PDeCAT proposem donar estímuls a l'activitat econòmica i això passa perquè l'Ajuntament abaixi impostos per disminuir la pressió fiscal, faci inversions, posi en marxa iniciatives per a ajudar el comerç local com els bons comercials, que van anunciar el desembre i que mai arriben, i no municipalitzi serveis públics, sinó que aposti pel model d'èxit de col·laboració pública-privada» ha proposat Ramon Vilaltella.