Comencen les obres de pavimentació i del nou carril bici al carrer Pere Martell

Avui han començat i tenen una durada de 5 dies

Actualitzada 07/06/2021 a les 14:00

Avui també han començat les obres del carril bici educatiu

Les obres de pavimentació i nou carril bici al carrer Pere Martell ja estan en marxa. Avui han començat i tenen una durada de 5 dies. Les obres tenen un cost de 75.102 euros i consisteixen a renovar tot el paviment d'aquest tram de Pere Martell –entre plaça Imperial Tàrraco i Ramon i Cajal-.Amb aquesta intervenció, a banda de renovar completament el paviment d'aquest carrer es passarà de 3 carrils de circulació per a vehicles a dos. «Hi ha un carril sempre ocupat per cotxes en doble fila, la qual cosa ens demostra que no és necessari. Per tant, mantindrem les places d'aparcament, però eliminarem un carril i aquest serà el que destinarem al carril bici». «Està demostrat que bicicletes i patinets han de circular pels carrils adequats», apunta el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.Està previst que, en uns mesos, comenci la segona fase que comprèn el tram de Pere Martell fins a arribar al carrer Reial. En aquests moments està a punt de licitar-se. La durada d'aquesta segona fase serà d'un parell de setmanes.Paral·lelament, avui també han començat les obres del carril bici educatiu, que és el que unirà el Campus Sescelades amb la plaça Imperial Tàrraco. La durada d'aquesta obra és de 4 mesos i té un cost d'adjudicació de 463.235,14 euros.