L'auditori del Camp de Mart de Tarragona s'omple per escoltar Disney de la mà de la BUMT

El concert de la Banda Unió Musical és el primer que gaudeix de l'augment de l'aforament fins al 70% i acull gairebé 900 persones de públic

Actualitzada 06/06/2021 a les 20:22

El teatre auditori del Camp de Mart s'ha omplert per presenciar un nou concert de la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT). Algunes de les bandes sonores més reconegudes de les pel·lícules de Disney van fer les delícies de gairebé 900 persones. Aquest era el primer esdeveniment que el Camp de Mart acollia des que l'aforament va passar de ser del 50% al 70%, pel que fins i tot es va veure més públic del que s'havia vist en altres ocasions importants com, per exemple, les festes de Santa Tecla de l'any passat. En un primer moment, les localitats disponibles eren 800, però ara fa una setmana se'n van habilitar de noves fins a arribar a les 897. En tots dos casos, les entrades s'han exhaurit.

«Feia molt goig», reconeixia Jordi Masip, director de la Banda Unió Musical de Tarragona. En efecte, el Camp de Mart s'ha omplert per veure la formació que dirigeix en acció. Si bé es va mantenir la separació d'una cadira buida entre espectadors, amb les noves restriccions es van obrir les zones de cadires més properes als lateral, pel que s'aconseguia acollir més públic sense haver de renunciar a les distàncies. Aquest era un nou concert que la BUMT duu a terme amb molt èxit al teatre auditori als peus de la Muralla, després de, per exemple, el doble espectacle conjunt amb la Xaranga Tocabemolls de la Santa Tecla del 2020. «Els músics, que són amateurs, estan molt motivats i amb moltes ganes. Hem estat a l'altura, hem gaudit molt i el públic ha sortit content», recalca Masip.

La BUMT ha ofert un repertori apte per a tots els gairebé 900 espectadors al Camp de Mart. «L'ambient era molt familiar, amb molts nens, però els grans també s'ho han passat molt bé», explica Masip. Entre els temes escollits, n'hi havia de pel·lícules com Frozen, Els Pirates del Carib, El Rei Lleó, Aladin, High School Musical o Star Wars, entre d'altres. La col·laboració del públic va ser un element indispensable, segons el director de la BUMT: «Estem molt contents i molt sorpresos per la seva reacció, les entrades es van esgotar de seguida. Treballes per oferir una música de qualitat, però si tens la resposta del públic, és genial». Amb tot, Masip assenyala que «la gent té moltes ganes d'escoltar música, anar a espectacles i concerts, i el Camp de Mart dona molt joc».

Un públic entregat

Si la interpretació de les bandes sonores de Disney ja va satisfer el públic, la Banda Unió Musical es va esforçar per tal d'oferir una experiència completa. L'actiu Berta Vidal, embarassada, portava el fil conductor del concert, ja que feia veure que parlava amb el seu fill i això donava pas a les diferents peces. «A banda del nivell musical, que ha estat genial, han connectat molt bé amb el públic. La història que conduïa els temes ha estat molt bé», apunta Enric Peiret, que ha anat al Camp de Mart com a espectador. A les grades també hi era Laura Sampietro. La jove destacava molt positivament la col·laboració amb l'associació Starraco Unlimited, que es va encarregar de fer desfilar entre el públic personatges d'Star Wars, cosa que va donar «un toc diferent». El diumenge 1 d'agost, la BUMT tornarà al Camp de Mart acompanyada de la soprano Marta Mathéu.