El claustre de la Catedral de Tarragona torna a viure l'Ou com balla dos anys després

La celebració del Corpus d'enguany encara es veu limitada i no compta amb la processó

Actualitzada 07/06/2021 a les 07:20

Tarragona ha tornat a celebrar la festivitat cristiana del Corpus Christi, tot i que la pandèmia encara en ha impedit el desenvolupament complet. Si bé els elements més antics del Seguici Popular –Magí de les Timbales, els Gegantons Negritos, els Gegants Moros i els Gegants Vells– no han pogut desfilar pels carrers de la Part Alta durant la tradicional processó, sí que es va poder dur a terme un dels actes més simbòlics. Dos anys després, ja que l'any passat no es va fer, el claustre de la Catedral de Tarragona ha tornat a viure l'Ou com balla. Centenars de tarragonins s'han apropat durant tot el matí per veure aquesta curiosa tradició, en la qual un ou buit s'aguanta sobre un rajolí d'aigua sense caure en cap moment.

La ciutat s'ha despertat amb una pluja insistent, però a mesura que el migdia s'aproximava, els núvols carregats d'aigua s'han anat diluint per acabar donant pas al sol i a la calor propis d'aquestes dates. Així, el claustre de la Catedral ha anat registrant un degoteig de persones cada cop més gran. Hi havia gent de totes les edats. Els més abundants eren els tarragonins de tota la vida –pels quals l'Ou com balla és una tradició que no es podien perdre, i més després d'un any d'absència–, com Fàtima Pérez, que venia amb el seu grup d'amics: «Venim gairebé cada any. L'entorn és molt bonic i és una festa fantàstica. Quan hem vist que sortia el sol hem decidit venir». També hi han anat Núria Barreda i Alfonso Becerra: «Reprendre les tradicions, i vacunats, és com tornar a l'antiga normalitat. Abans veníem amb els fills, però ara ja són grans».

Tampoc s'ho va perdre Teresa Bru, que s'encarrega de vendre la tradicional coca de cirera típica de Corpus. Si bé fa dos anys se'n van repartir 600 unitats, enguany se'n va encarregar només 350. «No sabíem com respondria la gent, però està anant molt bé, s'han esgotat molt ràpidament. El claustre està ple, tot ha quedat senzill però bonic». A banda dels més veterans, també van abundar famílies amb fills i filles. El Manel Sanromà va venir amb els seus fills, altres familiars i amics, que també duien canalla: «Feia molts anys que no venia, abans no era pare, però ara tocava recuperar-ho, ja que jo venia molt de petit». A la Catedral no només hi havia tarragonins. També hi havia algun turista. La Marina, una de les filles d'una família de Mataró, reconeixia que l'Ou com balla «crida molt l'atenció», ja que no ho havia vist mai.

Ja a la tarda, la Catedral també ha acollit l'habitual missa de Corpus, a la qual hi van assistir prop de 300 persones. La solemne pontifical, però, no va ser seguida de la processó.