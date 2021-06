Tallen la plaça Imperial Tarraco de Tarragona com a protesta per la nova tarifa de la llum

Desenes de persones han participat a la manifestació convocada aquest dissabte

Desenes de persones tallen la plaça Imperial Tararco com a senyal de protesta per la nova tarifa de la llum. Els manifestants s'han adherit a la convocatòria de les 18 hores d'aquest dissabte.Aquesta convocatòria portava uns dies en circulació per les xarxes socials i ha aconseguit mobilitzat a desenes de persones que s'han apropat a la Plaça Imperial Tarraco, un dels punts amb més trànsit de la ciutat, com a senyal de protesta per les noves tarifes de la llum que van entrar en vigor el passat 1 de juny, provocant el insatisfacció de part de la població que s'ha vist 'obligada' a fer les feines de la llar en hores intempestives.Aquesta convocatòria no ha estat única a la ciutat, sinó que també s'ha vist a altres ciutats d'Espanya, com a Barcelona i a Madrid.