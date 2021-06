Recullen uns 500kg de deixalles a l'entorn del Mèdol de Tarragona

Una trentena de persones han participat a l'acte convocat per Al Camp Residu Zero i l'Associació CEN

Actualitzada 05/06/2021 a les 19:41

Una trentena de persones han participat durant el matí d'aquest dissabte en una recollida de brossa a la zona del Mèdol de Tarragona. L'activitat, organitzada per Al Camp Residu Zero i l'Associació CEN, ha aconseguit retirar uns 500kg de deixalles.Des de les organitzacions denuncien l'estat del bosc que rodeja l'entorn del Mèdol i l'AP-7, que es troba plena de deixalles i runa amb un manteniment deficient tot i ser una zona habitual per a esportistes i excursionistes.Aquesta activitat de recollida de brossa, emmarcada pel Dia Mundial del Medi Ambient, ha aconseguit retirar un total de 100kg de vidre, 45kg d'envasos, plàstics i llaunes, 280kg de rebuig i 100kg de voluminosos, fustes, runa, canonades de plàstic, entre d'altres.