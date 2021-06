Preocupació veïnal davant l'augment de barraques davant Riu Clar i Icomar a Tarragona

Veïns propers al Francolí demanen a l'Ajuntament que prengui el control de la zona i pateixen per una hipotètica riuada

Creix la preocupació entre veïns de Riu Clar i d'Icomar per l'augment de barraques davant els seus barris. Tradicionalment, la zona compresa entre el Francolí, les carreteres T-11, N-340 i A-26 sempre ha estat ocupada per aquest tipus d'habitatges no regulats i construïts pel mateix compte dels seus ocupants, però els veïns dels dos barris alerten que el seu nombre ha anat en augment i que, fins i tot, comencen estendre's més enllà de les zones que havien estat habituals fins ara. A banda de la seva seguretat, a Riu Clar i Icomar pateixen perquè les barraques es troben en una antiga riera i és, per tant, una zona inundable. Amb tot, demanen a l'Ajuntament de Tarragona que prengui el control de la situació.

Des del consistori, més concretament des de la conselleria de Seguretat Ciutadana i la Guàrdia Urbana, asseguren que «es té constància d'aquesta problemàtica i s'està treballant per tal d'analitzar-la i de buscar una solució com més aviat millor». Que hi hagi barraques en aquesta zona no és cap novetat, però sí que els veïns han detectat les darreres setmanes que n'estan proliferant de noves. Per exemple, a tocar de la T-11 –mirant als barris de Ponent, a mà dreta, al costat d'una fàbrica abandonada–, just abans de la sortida cap a l'A-27 en direcció a Constantí, recentment s'han fet noves construccions. Era una zona que ja estava poblada més cap a l'interior, allunyada del trànsit, però que ara arriba fins a la carretera. Només un parell de metres separen el vial del límit de la parcel·la. Si fa dues setmanes hi havia una zona de vegetació, aquesta va ser tallada, cremada i substituïda per palets de fusta, planxes metàl·liques, teles i canyes.

«Ja no es tracta de quatre cases, les coses estan molt pitjor», asseguraven veïns de la zona. Aquests explicaven que «ja s'ha començat a ocupar l'altra banda de la T-11, fa poques setmanes, tot i que cap a dins ja hi havia alguna barraca». Ara, fins i tot, els veïns detallaven que «ja obren carrers per dins els terrenys, per tal que hi càpiga un cotxe o una furgoneta». «És un autèntic poblat, hi viu com a mínim mig miler de persones».

Tradicionalment moltes barraques han estat habitades per famílies, que cultivaven en extensos horts. «Hi ha gent que viu aquí de tota la vida, però ara s'hi ha anat posant cada vegada més gent», apuntaven els veïns de Riu Clar i Icomar. Segons aquests, les famílies ara han començat a conviure «amb tota mena de gent, com drogoaddictes d'heroïna, persones que fan tripijocs o que fan les necessitats en qualsevol lloc». Els veïns indicaven que darrerament «hi entren cotxes de marques bones» i que «l'augment de les barraques coincideix amb el de la delinqüència».

L'acumulació de barraques, fetes de material divers, ha posat en alerta els veïns de Riu Clar i Icomar, ja que avisen de les possibles conseqüències: «És una riera i aquí hi pot passar una desgràcia, és una zona inundable plena de fustes, plàstics o matalassos, coses que farien un tap a l'aigua, i en aquesta zona ja hi ha hagut desbordaments». A banda de la proximitat amb el Francolí, també temen possibles incendis. Amb tot, reclamen a l'Ajuntament i a Serveis Socials que faci «un cens i una diagnosi, per veure qui hi és per necessitat i cal que se l'ajudi».