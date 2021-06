La data i l'hora es mantenen, divendres 11 de juny a les 20.30 hores

Actualitzada 04/06/2021 a les 10:35

La gala dels Premis Ones es veu obligada a canviar d'ubicació i se celebrarà al Teatre Metropol, el mateix dia i a la mateixa hora: divendres 11 de juny a les 20:30 h. La cerimònia no pot tenir lloc al Teatre Tarragona, on estava prevista, ja que l'Ajuntament de la ciutat s'ha hagut de tancar l'espai pel mal estat de l'edifici.Tot i així, els XXVII Premis Ones Mediterrània, de Mare Terra, segueixen endavant. Les entrades per assistir la gala ja són exhaurides, però es podrà seguir en directe per TAC12, tant per televisió com a través la seva pàgina web.