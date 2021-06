Investiguen un robatori amb força en un pis de la Part Alta de Tarragona

Els Mossos van entrar amb l'ajuda dels veïns

Actualitzada 04/06/2021 a les 07:48

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Camp de Tarragona investiguen un robatori amb força en un pis del carrer d'en Vilarromà, situat al barri de la Part Alta de Tarragona, que es va produir ahir al voltant de les 8 del matí. Va ser minuts més tard d'aquella hora quan veïns de la zona van trucar als Mossos d'Esquadra advertint-los que s'estava produint un intent d'ocupació il·legal en un pis del carrer d'en Vilarromà. Quan van arribar les diferents dotacions, van poder accedir a l'habitatge perquè un dels veïns disposava de les claus i tenia permís dels propietaris per entrar-hi. Va ser llavors quan els Mossos, que no van trobar ningú a l'interior de l'immoble, van adonar-se que no es tractava d'una ocupació il·legal sinó d'un robatori amb força consumat.

Ara s'està a l'espera que els propietaris revisin la casa i, quan puguin determinar que els falta, podran interposar una denúncia. No obstant això, els Mossos ja han iniciat una línia d'investigació que els podria dur fins a l'autor del delicte de robatori.