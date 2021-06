Els comerços de Tarragona poden sol·licitar ajuts directes fins al 15 de juliol

L'Ajuntament ha concedit 220 subvencions de les 280 presentades fins al moment

Actualitzada 04/06/2021 a les 11:13

L'Ajuntament de Tarragona ja ha concedit 220 de les 280 sol·licituds que s'han presentat fins de la línia de subvencions directes al sector comercial de la ciutat per fer front a part de les pèrdues econòmiques derivades de la crisi de la covid-19. El conseller de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny, ha volgut destacar que «s'està treballant per tal que els comerços, locals d'oci nocturn i establiments de restauració cobrin de manera ràpida i així donar resposta a les seves necessitats».

El pressupost total d'aquesta nova línia d'ajuts directes és de 500.000 euros i es podran sol·licitar fins al 15 de juliol. L'import màxim de l'ajuda a percebre és de 2.000 euros en el cas dels locals d'oci nocturn, 750 € per a bars i restaurants i 500 euros per al comerç minorista. Aquesta és la tercera línia d'ajuts directes al comerç afectat per la pandèmia que l'Ajuntament llança des de l'inici de la covid-19, i amb la qual destina més d'un milió d'euros.

Els negocis que poden optar a aquesta nova línia d'ajuts directes són aquells directament afectats per les resolucions en matèria de salut pública per a la contenció del brot de covid-19 dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que es venen prorrogant de manera sistemàtica des del tercer trimestre de 2020. Per aquest motiu, les subvencions directes aniran destinades al sector de la restauració (bars i bars musicals, restaurants i cafeteries), el comerç minorista que ha hagut de tancar o ha vist reduït l'aforament per les restriccions sanitàries (se n'exclouen doncs els comerços entesos de serveis essencials) i les activitats d'oci nocturn (discoteques, sales de festes i sales d'espectacles).

Aquestes subvencions seran compatibles amb altres procedents d'altres institucions o entitats públiques o privades sempre que les ajudes no superin les pèrdues. Els interessats poden presentar les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament, per via telemàtica del 15 de maig 15 de juliol de 2021. En aquesta sol·licitud hauran d'adjuntar documentació del negoci així com una declaració responsable. Més informació i bases a: https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/21076.